Dítě bylo zaklíněno pět hodin ve studni

Jesse spadl do studně zřejmě při hře. V místě, kde bylo dítě zaklíněno, je studna široká zhruba dvacet centimetrů. Záchranáři proto museli vykopat paralelní šachtu, z níž se pak horizontálně dostávali k dítěti. Hlínu opatrně odhrabovali rukama a navíc museli neustále vztyčovat podpěry proti sesuvu půdy.Stav dítěte záchranáři sledovali pomocí malé videokamery a kromě toho pumpovali do hloubky kyslík. Celých pět hodin na chlapce neustále mluvili jeho rodiče, než ho krátce před půlnocí konečně mohli zase držet v náručí.Jessův případ připomněl senzační záchranu osmnáctiměsíční Jessiky McClurové z Midlandu ve státě Texas. Ta v roce 1987 spadla do osmimetrové hloubky v nepoužívané studni a byla zachráněna po dlouhých 58 hodinách. Také k Jessice se záchranáři probojovali paralelní šachtou, tenkrát ji ale museli prokopat ve skále.