Discovery odmění výherce kvízu iDNES

Cenu za správné odpovědi v kvízu o mamutech získávají: Albrecht Albin z Loděnic, Tomáš Nádvorník z Veselíčka a Radmila Vlčíková z Přerova. Blahopřejeme.

Studenti díky Národnímu muzeu a kanálu Discovery viděli tříhodinový dokument o tom, jak na Sibiři vědci vyprostili ze zmrzlé půdy mamuta starého přes 20 tisíc let, a vyslechli paleontologickou přednášku.

Vzdělávacího přírodovědného výletu do Prahy se zúčastnilo 32 skupin studentů, každý se mohl navíc přihlásit do soutěže Objevte mamuta a napsat esej na téma Kam kráčíš, mamute? nebo Mamutí mumie a možnosti moderní vědy. Pro výherce byl připraven víkendový zájezd do Londýna pro dvě osoby, odměnou za druhé místo byl teleskop, za třetí obrazová publikace, 4.-8. místo další hodnotné publiace od nakladatelství Vesmír.