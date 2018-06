Dirigent a jeho Šárka

Při premiéře diváky rozlítily i kostýmy.

Při premiéře Fibichovy Šárky v režii Jiřího Pokorného jindy poklidné hlediště explodovalo. Nesouhlasem. Vypukl možná největší operní skandál posledních let.»Rozhořčených nebo dokonce sprostých dopisů jsme dostali a stále dostáváme mnoho. Ale poprvé, co jsem v Plzni, přišly i kladné - dvě studentky napsaly, že se jim Šárka líbí, abychom se nedali, jedna starší paní se zase svěřila, že se bála na Šárku jít, a pak se jí představení líbilo,« říká dirigent inscenace Petr K ofroň.Musíme přece diváky upozornit na to, že moderní pojetí divadla proniká i do opery. Jinak se stane tento žánr skanzenem, který nikdo nebere vážně.Klasický příklad je Prodaná nevěsta - představení, které má v Čechách zaručeně největší návštěvnost. Sto let se režírovala pořád stejně, kdo se odchýlí, sklidí křik. V e světě se však nehraje s holubičkami na hlavách, ale třeba v bordelu nebo na dálnici. Takže naše inscenování je zcela mimo kontext vývoje ve světě.Já nevím, jestli je zahraniční trend nutně dobrý. Ale jisté je, že máme manko. A dále je jisté, že si český divák nepřeje být při vnímání opery rušen. Touží po nezávazném lyrismu a nechce, aby se ho inscenace divadelně dotýkala, chce, aby ho nechala poslouchat hudbu a nenutila ho přemýšlet o tématu. Příklad - někteří starší lidé si po zhlédnutí Šárky stěžovali, že na ně silně zapůsobila svojí naléhavostí. Jenže divadlo je přece od toho, aby na publikum působilo. Mám obavy, jestli někteří diváci neberou operu jako druh operety - hlavně aby tam nebylo nic drastického, žádné sdělení. A pokud jimi sdělení otřese, vnímají to negativně.Operní inscenování bylo živé v 60. letech, pak vše zhaslo a kontinuita se přerušila. Střední generace neexistuje a mladí teprve začínají. Kde mám tedy hledat inscenační týmy? V edení opery pak nezbývá než zvát umělce z ciziny - na to ovšem na oblasti nejsou peníze. Nebo zvát osvědčené režiséry starší generace, jako je třeba Ota Ševčík. T řetí možnost je zkusit přetáhnout do opery činoherní režiséry, kteří mají vztah k hudbě - ovšem je vždy otevřené, jak v takovém případě inscenace dopadne. Opera je totiž stavěná opačně než činohra. Tam režisér hledá tvar inscenace a není ničím omezen, kdežto v opeře hledá podobu pro to, co je dané - pro téma, strukturu i rytmus. S tím si ne každý umělec umí poradit. Ostatně, když se dvacet let nikdo nepokoušel o moderní inscenování opery, tak nyní není na co navázat, s čím polemizovat. Režisér nemá před očima několik povedených či nepovedených pokusů, protože se režírovalo přes kopírák.Ani jednou se mi nestalo, že by režisér odmítl. Naopak, hodně z nich touží dělat operu. Zdá se, že se v opeře něco děje, žánr jako kdyby chytil druhý dech - v Čechách i v cizině. Opera je zázračná, a proto láká režiséry, kteří už mají plné zuby racionální práce s textem.Ale i v činohře byl původně text závazný, pak se začalo ve hrách škrtat, což vyvolávalo menší či větší bouře odporu. Dnes už zkrácený Shakespeare nikoho neurazí. Ale vývoj šel ještě dál. Například Petr Lébl inscenoval téma, jak je vnímal svým viděním, a od toho se odvíjela struktura textu. Tento postup pronikl i do opery. Už po válce režisér V áclav Kašlík přenášel opery do jiných situací, časů a prostředí. Zato škrty jsou dodnes citlivý bod. Když chtěli nedávno v Národním divadle škrtat v Daliborovi, vzedmula se stejná vlna nevole, jako když se prvně škrtalo v Shakespearovi. Ale vývoj jde dál. Moderní inscenování nedbá na reálie textu - zpívá se o lese, a hraje se v kasárnách. Také se předělávají libreta. Škrtá se i hudba, dokonce i instrumentační retuše jsou už sto let běžné. Hledají se rozpory mezi jednotlivými složkami operní inscenace hudbou, divadlem a libretem - a vzniká napětí, které se někdy povede a je uhrančivé, někdy zase vadí. Recept na úspěch ale neexistuje.Zatím si diváci myslí, že pokud v divadle něčemu nerozumějí, je to proto, že si z nich tvůrci dělají legraci, nebo se chtějí proslavit šokující podívanou, nebo se snaží být chytřejší než autor sám. Doufám, že se nám podaří vysvětlit, že tak to není.Názory se tak diametrálně liší, že nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Někdo se směje tam, kde to jinému připadá drastické. Každý si najde v inscenaci něco jiného, ale nevím, jestli je to v pořádku. Dosud vyšly kritiky pouze operních specialistů a jsou spíše negativní. Zajímalo by mě, jak vnímají Šárku činoherní kritici - z tohoto názorového střetu by mohl vzejít zajímavý výsledek.