Díky Kuchařové mohou Češky ve světě bodovat

Podle prezidenta soutěže Miss ČR Miloše Zapletala budou členové porot zřejmě věnovat českým adeptkám větší pozornost. Také ředitelka České Miss Michaela Maláčová uvedla, že porotci z ostatních soutěží mohou k českému úspěchu přihlédnout.



Čerstvé vítězství v soutěži Miss World pozornosti jednotlivých organizátorů podobných akcí neušlo. "Mluvil jsem s prezidentkou Miss Europe, která s důrazem ocenila krásu české finalistky Daniely Frantzové," prozradil Zapletal, podle něhož má kráska s exotickým vzhledem velké šance na úspěch. - více zde "Za ten ale považuji i to, když se některá z dívek dostane mezi deset, patnáct, které postoupí do užšího finále."

Maláčová: Úspěch bych nepřeceňovala

Rovněž Maláčová, která každoročně posílá vítězku České Miss na Miss Universe, prohlásila, že organizátoři světového klání ocenili český úspěch a upozornili Maláčovou, aby účast českých vítězek na soutěži nevzdávala. "Je patrné, že má smysl zkoušet štěstí dál. Čekáme, kdy se česká uchazečka umístí v Miss Universe," podotkla.

Na druhou stranu by Maláčová nedávný český historický průlom nepřeceňovala. "Od vítězství Kuchařové na Miss ČR se o ni nikdo moc nezajímal a závažnější ohlasy na její existenci nebyly. Všimli si jí až na Miss World," dodala. Podle ní má každá dívka šanci, protože hodnocení porotců je velice subjektivní.



Ve středu dopoledne odletěla na soutěž Miss International první vicemiss ČR 2006 Kateřina Pospíšilová. - více zde "Je profesionální, velice dobře jazykově vybavená, ale finále se uskuteční v Číně a v Japonsku, a na tyto země je příliš vysoká," zmínil se Zapletal. Kromě Frantzové pak vyzdvihl ještě naději na úspěch u druhé letošní vicemiss Renáty Czadernové, která bude bojovat na Bahamách o titul Miss Intercontinental. - více zde

Reprezentovat českou krásu ve světě budou také finalistky soutěže Česká Miss. První vicemiss Mirka Košťanová za pár týdnů odlétá na Miss Earth, která se letos koná 26. listopadu na Filipínách. Druhou vicemiss Barboru Kolářovou do konce roku čeká mezinárodní soutěž Model of the World. V červenci se z Miss Universe vrátila Česká Miss 2006 Renata Langmannová. - více zde