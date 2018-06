Díky dceři umřu jako slušný člověk, věří cholerická Bočanová

"Márinka je moje klíště, je na mě hodně fixovaná a já na ni. Vím, že je tu proto, aby se ze mě stal lepší člověk. A stává. K její výchově potřebuju obrovskou trpělivost, a ta je to, co v životě umím nejmíň," říká o výchově desetileté dcery Mahulena Bočanová. "Jsem cholerik, sobec, ale myslím, že díky Marině umřu jako docela slušný člověk," směje se herečka.

Od rozchodu s Viktorem Mrázem, s nímž se prý dosud nerozvedla, uběhl více než rok. Za tu dobu se již Mahulena dokázala znovu nadechnout a opět se vrátit ke koníčkům, které ji činí šťastnou. A tím důležitým je tanec, kterému propadla díky taneční soutěži StarDance.

"Měla jsem roční pauzu. Když je člověk psychicky na dně, nedokáže nic, natož tancovat. Z pětiletého tréninku jsem samozřejmě vypadla, ale teď už je to dobrý. Obleču všechny šaty a nezpotím se," popisuje své taneční aktivity, které nově, kromě klasického společenského tance, zdobí i salsa, samba či rumba.

"Je to velká droga, něco úžasnýho. Svého času byl pro mě tanec na absolutní špičce, předběhl všechny priority. Teď už to beru rozumně, schvalují mi to i profesionálové, kteří mi po těžké životní situaci pomohli vrátit se tam, kam patřím, kde jsem doma. A to je divadlo. Tanec je jen nádherný briliantový šperk," přemítá smířeně Bočanová, jež se na divadelních prknech pohybuje již pětadvacet let.

A jen tak z nich neplánuje slézt. Nejnověji bude moci prověřit své dovednosti v chystaném představení Světáci, kteří budou divadelní obdobou slavného filmu. O to větší zodpovědnost herečka k projektu cítí.

"Vzali jsme si velký sousto, tréma je velká, ale vím, že po pátém nebo šestém představení už bude líp a nebudou se mi tolik klepat kolena. Obsazení je skvělé - pan Přeučil, Gondíci, Viktor Limr, Martin Zounar, Monika Absolonová. A Lumír Olšovský je skvělý režisér. Bude to krásná práce," uzavírá Mahulena Bočanová.