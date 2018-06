Díky Alžbětě II. se stal Róm šlechticem

Model nositele Řádu britského impéria, návrháře Johna Galliana, v jehož žilách koluje rómská krev.

Kvůli synově touze studovat módní návrhářství se rodiče přestěhovali do Londýna, aby mu umožnili navštěvovat odborné semináře na zdejší svatomartinské koleji, která se zabývá nejen tímto oborem, ale také uměním v celé jeho šíři a podstatě. Absolvoval ji úspěšně.Výjimečným talentem šokoval i renomované návrháře. Ve svých sedmadvaceti letech se dokonce stal nositelem titulu Nejlepší britský designér. Platné mu to moc nebylo. Dalších pár let se totiž protloukal takříkajíc z ruky do úst. Přespával na podlaze u svých kamarádů, často neměl v peněžence ani vindru. Průlom mu přinesl až rok 1995, kdy mu prezident módního impéria LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Bernard Arnault nabídl, aby se stal šéfem módního domu Givenchy.Popudil tím celou Francii, která se odmítala smířit s tím, že slávu někdejší, byť už zkomírající místní firmy, má oživit zrovna příslušník ostrovní říše.Dnes už si obyvatelé země galského kohouta na expanzi Britů víceméně přivykli. V čele jejich nejprestižnějších salónů stanul například londýnský east-endový módní návrhář Alexander McQueen, po něm následovala Stella McCartneyová, dcera někdejšího Beatla Paula, i Julien MacDonald.John Galliano se jejich konkurence nemusí nijak obávat. Od Bernarda Arnaulta dostal totiž nabídku, aby se ujal dalšího osudu firmy Dior. Šlechtický titul, jejž mu udělila Alžběta II., mu rozhodně nebude na závadu.