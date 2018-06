Digi ze seriálu Ulice se zbláznila do korálků

"Uličníci" stojí při mně

Herečka Michaela Maurerová, která celou akci moderovala a zároveň iniciovala, se spolehla na své parťáky ze seriálu Ulice. "Tady chci dokázat, že prospěšnou činnost může dělat úplně každý. Jsem ráda, že mi i teď pomáhají kamarádi z Ulice," poděkovala Maurerová.

Jsem na něj pyšný

Herec Ondřej Brzobohatý byl jedním z prvních, kdo na nový charitativní projekt kývl. To však ještě nevěděl, co všechno ho čeká. "S tímhle jsem nepočítal," vzdoroval Ondřej, když se měl předvádět jako model. Mladý herec se však z úkolu mazaně vyvlékl. Bižuterními šperky totiž ozdobil svého psa, se kterým se po módním molu jen prošel. "No vidíte, jaký je to fešák! Se mnou byste to moc nevytrhli,"řekl sebekriticky.

Nejsem na nic sama!

Jana Bernášková i Petr Vacek si na pomoc vzali své ratolesti. "Mám s sebou dceru i syna. Bereme to jako zábavu a chci, aby si děti k dobročinnosti vytvořily kladný vztah," vysvětlil Vacek.



Herečka Jana Bernášková dorazila i se svojí ani ne roční dcerkou Justýnkou. "Vůbec se od sebe nemůžeme odtrhnout, dělá mi radost na každém kroku," rozplývala se Bernášková, která svůj "uzlíček" držela pevně v rukou.