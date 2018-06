VIDEO: Důchodci válí jak zamlada. Jejich tanec je hitem internetu

Záběry jejich tance na soutěži amatérů v Bavorsku se na internetu staly senzací. Dvojice, která spolu tančí více než 50 let, předvádí různé rock’n’rollové figury včetně twistování. Video má více jak 62 milionů přehrání, bylo sdíleno více než 1,5 milionkrát a má více než 44 tisíc komentářů.

„Jsme docela ohromeni, co to video způsobilo. Ani jsem neviděl, že nás někdo natáčí!“ cituje Dietmara Ehrentrauta britský list Daily Mail.

Se svojí manželkou v minulosti vyhrál několik amatérských soutěží v Rakousku i Německu v kategorii boogie-woogie. To, co se v současnosti nazývá boogie-woogie, by se v 50. letech nazvalo rock’n’roll.

„Prostě si vychutnáváme hudbu a chtěli jsme znovu vidět staré přátele. Tento tanec se stal nedílnou součástí našeho života. Milujeme hudební scénu 50. let a na koncertech a festivalech jsme našli podobně smýšlející lidi,“ prohlásila Nellia.