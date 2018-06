Die Biene Maja bodovala, říká moderátor Uwe Bahn

Když Karel Gott odmítl svou účast na výstavě EXPO 2000, rozpoutala německá rozhlasová stanice kampaň s názvem Přijeď, Karle, přijeď! "Zavolalo nám více než milion lidí. Volali nám sem také známé osobnosti a kolegové-zpěváci. Vyhlásili jsme hitparádu Karla Gotta, ve které ze tří písní jasně zvítězila píseň Včelka Mája," říká moderátor kampaně Uwe Bahn.* Kdy jste poprvé slyšel jméno Karel Gott?V deseti letech jsem dostal od rodičů jeho singl, kde jednou ze dvou písní byl Doktor Živago.* Kolik Gottových desek máte?Kromě té první desky ještě The best of Karel Gott.* Byl jste na koncertu?Ne, Expo bude první.* Viděl jste jeho obrazy?Obrazy? Ty neznám.* Jste fanoušek Karla Gotta?Ne, ale matka je fanynkou.* Ve vaší hitparádě vyhrála píseň Včelka Mája. Ta však pochází z filmu pro děti. Kdo jsou tedy fanouškové Gottovi?Všichni, od vnuček až po babičky. On je prostě kult!