DiCapriova bývalka Bar Refaeli se vdala, fotky už zveřejnili přátelé

Dvojice si vyměnila slib věrnosti ve čtvrtek v resortu Carmel Forest. Když izraelská kráska vykročila k oddávajícímu rabínovi, podle magazínu Vogue oslnila přítomné svatební róbou z dílny módního domu Chloé. Do kroku jí zpíval Shlomi Shabbat píseň Beginning Of the World.

Oddávajícím byl rabín Jicchak David Grossman a hostina probíhala v obřím osvětleném stanu.

Loučení se svobodou si Bar užila s kamarádkami na Maledivách. Ve středu večer na Instagramu napsala: „Zítra budu tančit v bílé.“ A ačkoliv na sociálních sítích velmi aktivně zveřejňuje fotky ze svého soukromí, svatební róbou se sama zatím nepochlubila.

Bar prý dokonce požadovala po Izraeli, aby nad resortem v době konání svatby zakázal přelety jakýchkoli dopravních prostředků. Chtěla zamezit paparazziům fotky shora. Jenže ministr Jisrael Kac jí nakonec nevyhověl.

Bývalý andílek Victoria’s Secret a podnikatel se potkali v roce 2014. Seznámili je společní přátelé. Refaeli před pár měsíci prozradila izraelskému listu Israel Hayom, že má vztah, v němž je šťastná a určitě plánuje založit rodinu.

„Moc se milujeme. Všechno je, jak má být a v pořádku,“ řekla modelka, která byla dříve vdaná za Arika Weinsteina a šest let chodila s hollywoodským hercem Leonardem DiCapriem.