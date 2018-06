DiCaprio si musel vypracovat postavu

12:43 , aktualizováno 12:43

Leonardo DiCaprio se houževnatě připravoval na svou filmovou roli ve snímku Gangs of New York, který přijde v létě do kin. "Musel jsem si natrénovat patnáct kilo svalů, abych vypadal v bitkách snímaných zblízka realisticky," řekl sedmadvacetiletý americký herec v rozhovoru pro nové číslo německého časopisu TV Spielfilm.