DiCaprio, Blunt, Willis a Farrell. I Češky umí ulovit světové hvězdy

Němcová okouzlila i Hollywoodské drsňáky

V roce 2006 tvořila česká kráska Petra Němcová (39) oficiálně pár s britským hudebníkem Jamesem Bluntem (44). Zpěvák, kterého proslavil především megahit Beautiful, se stal první modelčinou známostí poté, co při ničivé tsunami v Thajsku v roce 2004 přišel o život její snoubenec, fotograf Simon Atlee.

O dva roky později prožila románek s oscarovým hercem Seanem Pennem (57). V roce 2012 zahraniční média spekulovala o tom, že se k sobě opět vrátili. Později dávali Němcovou bulvární novináři dohromady také s hollywoodským fešákem Jamesem Francem (40) nebo drsňákem Colinem Farrellem (42).

Vztah s hollywoodskou hvězdou Brucem Willisem (63) Petra Němcová nikdy nepotvrdila. Poprvé se ale spolu ukázali na filmovém festivalu v Cannes v roce 2006, kam dorazili také o rok později a neskrývali nežnosti a vzájemnou náklonnost.

Předloni, po rozchodu s bývalým haitským premiérem Laurentem Lamothem (45), se zase spekulovalo o tom, že česká modelka randí s britským pilotem Formuly 1 Lewisem Hamiltonem (33).

Než přišel Gott, uhranula Ivana Douglase

Ještě než poznala otce svých dětí a z Ivany Macháčkové se stala Ivana Gottová (42), prožila nynější manželka českého slavíka dvouletý vztah s někdejším americkým playboyem Michaelem Douglasem (73).

„Šla jsem se podívat v San Francisku na natáčení filmu Hra a on si mě na první pohled vybral z davu. Když se dozvěděl, že jsem Češka, zkusil na mě udělat dojem svojí češtinou a řekl mi jedno neslušné slovo na H, které ho naučil Miloš Forman. Potom už se choval jenom slušně, pozval mě na večeři a ta se protáhla na dva krásné roky, až do mého odjezdu ze Spojených států,“ vzpomínala po letech.



Guy Ritchie? Madonna i Kociánová

Rodačka z Trenčína a topmodelka Michaela Kociánová (29) okouzlila v roce 2013 během natáčení reklamy britského filmového režiséra a zároveň bývalého manžela Madonny Guye Ritchieho (49).

Na dotazy novinářů, zda se do ní režisér snímků Sherlock Holmes, RocknRolla nebo Podfu(c)k zamiloval, odpovídala slovy: „Je to možné. Říká mi, že se zamiloval do mého nosu. Několikrát opakoval: Krása je nudná, miluji tvůj nos.“ Několik měsíců spolu tvořili médii ostře sledovaný pár.

Herzigová a DiCaprio. Románek jak z Titaniku

O hollywoodském fešákovi Leonardovi DiCapriovi (43) se v legraci říká, že si partnerky vybírá v katalozích spodního prádla, zejména ikonické značky Victoria´s Secret. Pravdou je, že jeho slabost pro modelky je pověstná a svědčí o tom zástup krásek, které prošly jeho náručí.

V roce 1998 s hvězdou Titaniku podle zahraničních médií prožila zhruba měsíční románek rodačka z Litvínova modelka Eva Herzigová (45). Také ona byla jedním z pověstných andílků značky prádla Victoria´s Secret.