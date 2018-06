DiCaprio chodí s modelkou Bundchenovou, ale svatba se nechystá

Brazilská topmodelka Gisele Bundchenová poprvé oficiálně přiznala, že prožívá vztah s hrdinou velkofilmu Titanic a idolem mnoha fanynek Leonardem di Capriem. "Leo je báječný, jemný a inteligentní člověk," uvedla v rozhovoru pro nedělní vydání brazilského časopisu Veja. "Je to můj snoubenec. Předtím jsem to neřekla, protože jsem nechtěla, aby se lidi do toho pletli. Nerada mluvím o svém soukromém životě," prohlásila.