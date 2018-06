DiCaprio chce zachránit planetu

"Snad se mi podaří přesvědčit alespoň mé fanoušky, když už nezapůsobím na všechny. Mládež by si měla uvědomit, že přírodu ze svého životě prostě nevymaže. Jsme totiž její součástí, a tak bychom se měli začít chovat. "



Prozradil osmadvacetiletý hrdina filmu Titanic, který je známý svým zápalem pro ochranu přírody, kvůli čemuž například jezdí v automobilu na elektrický pohon a dodal:



"Když si ji zničíme, nebudeme mít prakticky kde bydlet. Budu se snažit dětem vysvětlit, jak jednoduché je ochránit přírodu před znečištěním."



Překvapená editorka magazínu Melina Bellowsová k Leonardově práci pro National Geographic Kids poznamenala: "Byla jsem mile překvapená jeho zájmem o věc. Sám přišel a řekl nám, že bychom měli přimět děti k diskusi o Zemi, pokud ji chceme zachovat v dobrém stavu i pro jejich potomky. Podle Leonarda je totiž současné nastupující generaci naprosto jedno, co s naší planetou za desítky let bude. Nabídli jsme mu proto spolupráci a věříme, že se nemine účinkem a že alespoň na naše čtenáře zapůsobíme."

Leonardo DiCaprio.