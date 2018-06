DiCaprio a Refaeli si dali pauzu, spekuluje se i o rozchodu

"Dávají si na čas od sebe pauzu. Mohlo by to skončit rozchodem, ale teď je to zatím o tom, že se každý věnuje svým věcem," uvedl zdroj blízký páru pro magazín People. DiCaprio nedávno skončil v nejužším výběru na roli ve filmu o legendárním zpěvákovi Franku Sinatrovi, práci pod režisérskou taktovkou Martina Scorseseho mu ale nakonec vyfoukl Johnny Depp. Topmodelka se v současnosti zabývá propagací prestižního magazínu Sports Illustrated, pro který pózovala jen v plavkách. - čtěte Přítelkyně DiCapria pózovala nahá, na těle měla napsaný román

Minulý víkend Refaeli dorazila na slavnostní udílení cen Annual Young Hollywood Awards, aby si přebrala cenu pro hollywoodský talent, který dokáže zazářit ve více oblastech. Po červeném koberci se ale izraelská kráska prošla sólo a navíc odmítala o svém příteli DiCapriovi mluvit. Týden předtím se čtyřiatřicetiletý DiCaprio objevil v oblíbeném baru v New Yorku, kde strávil celou noc vášnivou debatou s neznámou dívkou. "Stál na baru a normálně se celou noc přede všemi bavil s nějakou dívkou, která rozhodně nebyla Bar. Určitě se nechoval jako muž, který má se svojí přítelkyní vážný vztah," uvedl svědek.

Jedním z důvodů pauzy mohly být také DiCapriovy pochybnosti. Podle svědka nepostupoval vztah tak, jak si Refaeli představovala, ale jakmile chtěla situaci změnit, DiCaprio začal pochybovat. "Bar chtěla, aby jejich vztah postupoval rychleji, než si představoval on. Přála si, aby se k sobě nastěhovali. Ale on z toho vycouval," dodal zdroj na závěr.