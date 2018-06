DiCaprio a Maguire dostali padáka

Hlavním důvodem, který zřejmě povede až k odchodu obou hereckých hvězd z londýnských divadelních prken, je malý divácký zájem o jejich osoby.



"V jejich dnešních rolích ještě vloni zářili Matt Damon a Casey Affleck. Měli jsme díky nim daleko větší návštěvnost a podle průzkumů mezi diváky oba mnohým z nich chybí. Budeme tedy usilovat spíše o jejich návrat, než o to, abychom si udrželi pány DiCapria a Maguirea," vysvětlila důvody svého postoje divadelní producentka.



Ve svém kulturním stánku si chce Lawrenceová podle všeho ze známých osobností, které s ní podepsaly smlouvu na účinkování od podzimu 2002, nechat pouze herečku Natalii Portmanovou, známou z novodobých Hvězdných válek.



To si ale hlavní hrdinové filmů Titanic a Spider-Man nehodlají nechat líbit. "Jsme to ochotni řešit až u soudu. Ve smlouvě ani jednoho z nás není uvedeno, že by bylo naše účinkování podmíněno určitou návštěvností. Budou v tom spíše nějaké postranní úmysly divadelní produkce. Když někdo navíc považuje za malou návštěvnost zhruba deset neobsazených míst, je to na zamyšlenou," dodal sám DiCaprio.