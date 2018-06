Diazová si zlomila při surfu nos

"Je mi dobře," tvrdí Cameron. "Jenom jsem strašlivě smutná, protože nemůžu dál surfovat." Nepříjemná nehoda se jí stala, když surfovala u jedné z nejkrásnějších pláží světa Waikiki.

Cameron měla štěstí, i když prkno se při srážce poškodilo, od vážnějšího zranění hvězdu filmu Charlieho andílci zachránil jeho pěnový chránič.

Na moři se dostala do kolize a něčí "prkno" ji uhodilo do obličeje. Sestry shodně tvrdí, že malér zavinil někdo ze surfařů mimo jejich skupinku.

Bude půvabná jako dřív, tvrdí plastičtí chirurgové, kteří její nosní můstek pečlivě zafixovali a ošetřili.

Diazová je nejlépe placená herečka

Jinak se Cameron Diazové poslední dobou daří, a to nejen na filmovém plátně, ale i v soukromí. Po účinkování v úspěšném pokračování filmu Charlieho andílci a neutuchajícím zájmu médií se teď dokonce dostala do Guinnessovy knihy rekordů na rok 2004. Se 40 miliony dolarů je totiž hollywoodskou herečkou s nejvyšším ročním příjmem.

Diazová z prvního místa vytlačila své tradičně úspěšné kolegyně Julii Robertsovou, Halle Berryovou a Nicole Kidmanovou.



Julii Robertsové však patří jiné prvenství. Jako jediná žena si v Hollywoodu může za filmovou roli říci nejmíň 25 milionů dolarů.



Pětatřicetiletá Robertsová, která před léty prorazila hlavní rolí ve snímku Pretty Woman, se tak jako jediná přibližuje svým mužským protějškům, jakým je třeba herec Tom Hanks.



Celebrity v knize rekordů

Guinnessova kniha podle serveru BBC News pochopitelně nezapomíná ani na další hvězdy showbyznysu.



Tak třeba Madonna je mezi zpěvačkami držitelkou rekordu v počtu singlů, které se dostaly do Top 40 americké hitparády - zatím jich bylo rovných 44.



A Paul McCartney je zase držitelem světového rekordu v počtu světových rekordů - v Guinnessově knize je zastoupen 26krát.



Jennifer Lopezová se zapsala mezi rekordmany nejúspěšnějším remixovým albem - desky J To Tha Lo!: The Remixes z roku 2002 se v prvním týdnu prodalo přes 156.000 kusů.



Hvězda seriálu Přátelé Matthew Perry se může pochlubit tím, že dostal za vystoupení v seriálu Ally McBealová téměř 800.000 dolarů. To ho katapultovalo do knihy jako nejlépe placeného herce hostujícího v televizním seriálu.



I Guinessova kniha je rekordmanem

A rekordmanem je koneckonců i samotná Guinnessova kniha rekordů jako nejprodávanější autorská kniha všech dob. Její vydání z roku 2002 se drželo na seznamu bestsellerů prestižního deníku New York Times déle než dvacet týdnů.



Guinnessova kniha rekordů na rok 2004 by se měla na pultech světových knihkupectví objevit koncem září.