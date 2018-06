Diazová se těší z dvacetimilionového honoráře

"Přiznávám, že jsem byla nejdříve udivena z částky, kterou do mne hodlali producenti ´andílků´ investovat. Ale daleko větší radost jsem měla, že se podobného honoráře dočkají i Drew a Lucy. Bez nich by totiž Charlieho andílci nikdy nebyli to opravdové ořechové," prozrazuje herečka, která se po Julii Robertsové stala další ženskou hvězdou, která se může chlubit členstvím v "horních dvacet", do něhož patří jen celebrity, na jejichž výplatní pásce za jediný film se stkví částka dvacet milionů dolarů a výše.



Podobné pocity mají samozřejmě i Cameroniny kolegyně. "Hned při natáčení prvního dílu jsme se tajně sázeli, jestli se sejdeme i ve dvojce. Vyšlo to a já jsem nesmírně šťastná," svěřuje se Drew, která se pod vlajkou své vlastní produkční společnosti Flower Films ujme společně s Nancy Juvonenovou a Leonardem Goldbergem produkce i druhého andílkovského pokračování.



Doposud ovšem není rozhodnuto o osudu Lucy Liuové. Ta prozatím o své roli jen sní a pokouší se s produkcí vyjednávat o svém znovuobsazení.



Cameron Diazová v souvislosti s uvedením svého účinkování ve druhém díle Charlieho andílků také prozradila své další plány. Podařilo se jí mimo jiné získat zakázku na namluvení role princezny v pokračování počítačově animovaného filmu Shrek, který byl v loňském roce jedním z vůbec nejúspěšnějších. Cameron si touto prací přijde za pouhý jeden týden na deset milionů dolarů.

Cameron Diazová ve filmu Olivera Stonea Vítězové a Poražení. Cameron Diazová ve filmu Olivera Stonea Vítězové a Poražení hrála prezidentku a spolumajitelku amerického fotbalového klubu. 17. místo - Cameron Diazová Zlatý Globus 2002 - Cameron Diazová po příjezdu na 59. ročník udílení Zlatých Globů. Herečka byla nominována v kategorii Nejplepší herečka ve vedlejší roli za snímek Vanilkové nebe.