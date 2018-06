Diazová má raději internet než sex

"Cameron je internetem skutečně posedlá. Zbožňuje nakupování všeho možného na různých aukčních serverech, hlavně na eBay. Spoustu času věnuje také psaní e-mailů kamarádům," řekla blízká přítelkyně Diazové, která od herečky dostává i několik desítek e-mailů týdně.



Diazová podle přátel miluje nenáročnou zábavu, což ji právě notebook a všudypřítomné připojení na internet poskytuje. S laptopem na klíně ji tak můžete vidět nejen mezi natáčením, ale také v autě nebo v kosmetickém salónu.



E-mail je lepší než sex

"Justin se o nové technologie příliš nezajímá. Má rád e-mail jen v případě, jsou-li s Cameron každý na druhém konci světa a mohou komunikovat alespoň prostřednictvím internetu. To na síti tráví každý večer i několik hodin. Když se ale sejdou doma oba, Justin by si rád spíše popovídal, což mu Cameron zrovna dvakrát nedopřává," podotkla hereččina přítelkyně a dodala, že Diazová upřednostňuje e-mail dokonce i před sexem.



"Když jsem od Cameron daleko a je mi smutno, tak rád k e-mailu sednu. Ona u něj ale tráví dlouhé hodiny, i když jsem doma. Dokonce nepřijme práci, při níž by se nemohla během pauzy v natáčení připojit na internet," nechal se slyšet Timberlake.

Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová a Demi Mooreová Cameron Diazová ve filmu Charlieho andílci: Na plný pecky.