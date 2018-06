Diazová: I mužům se scvrkává

Jak ke svému zjištění přišla, to ovšem hvězda Charlieho andílků neuvedla.

Diazová považuje za velkou spravedlnost, že i muži se mohou ve stáří těšit na to, že se jim nechutně protáhnou ty části těla, kterými se před ženami celé mládí vytahovali.

"Myslím samozřejmě vrásčitý penis a povislý šourek," prohlásila herečka a dodala: "Víte holky, jak máte ve stáří povislá prsa? Tak přesně to se stává i mužům, když stárnou. Jejich pytlík se hodně, hodně protahuje. Mám pro to vlastní název – SPP: stařecké prověšení pytlíku. Myslím, že je to způsob, jakým dal Bůh mužům najevo, aby se ženám neposmívali kvůli povislým prsům. Mají totiž vlastní mindrák, který na ně mohou ženy kdykoliv vytáhnout," prozradila Cameron magazínu SFGate.com.