Dianu Rossovou rozčílilo, že jí bezpečnostní služba sahala na prsa

"Rukama mně jezdila

po prsou. Je to hanebné... Mužského penisu by se nedotkli." Americká zpěvačka Diana Rossová, rozčilená z osobní prohlídky před nástupem

do letadla

"Incident se stal v době, kdy Rossová stejně jako ostatní cestující procházela běžnou bezpečnostní kontrolou před vstupem na palubu linkového letadla do Spojených států," uvedla policejní mluvčí.

Rossová ženu napadla v půl dvanácté a na cestu do USA se vydala až po pěti hodinách. Podle britských zákonů může být každý v takovém případě zadržován až 24 hodin.

V rozhovoru s novináři Rossová po svém propuštění uvedla, že ji pobouřilo to, jak ji letištní zaměstnankyně prohlížela.



"Jsem naprosto rozzuřená. Víte, že když vás prohlížejí, tak se fakticky dotýkají vašich prsou? Rukama mně jezdila po prsou. Je to hanebné... Mužského penisu by se nedotkli, že ne," láteřila Rossová.



Mluvčí Heathrow uvedl, že zaměstnanci letiště jsou ze zákona povinni prohledat každého, kdo aktivuje detektor kovu.

Pětapadesátiletá Rossová na sebe upozornila v 60. letech jako členka skupiny Singers hity jako Baby Love, Where Did Our Love Go? a dalšími, později se prosadila jako sólová zpěvačka.