Dianino kralování končí

Pro Dianinu maminku se toho moc nezměnilo. „Nevím, co si myslí ostatní, ale podle mě zůstala stejná,“ tvrdí Dobra Kobzanová.

Ale změnilo se hodně. Už nikdy nebude její dcera neznámá. Když před několika dny vyrazila do New Yorku za svým novým přítelem, bulvární tisk o tom psal na titulní stránce. Totéž se stalo, když se rozešla s přítelem, který se s ní před rokem radoval z úspěchu v Miss. Kromě toho Diana už není tak snadno k zastižení, a to ani pro nejbližší přátele.



Mnozí si myslí, že se nejhezčí dívka chová jinak než před rokem. Dianina nejlepší kamarádka z loňské soutěže Andrea Vránová, Vicemiss 2001, mluví dokonce o zklamání.

„Mrzí mě, co se s naším přátelstvím stalo,“ lituje Vránová. „Tři čtyři měsíce po Miss jsem spolu trávily spoustu času, chodily jsme cvičit, na večírky i na kafe, ale teď už Diana nemá čas.“

Ale to, že Diana nebude mít čas, se snad dalo čekat. „Ale ona mě zklamala už po prvním návratu z New Yorku, odkud přijela, jak bych to tak řekla, s nosánkem trochu nahoru,“ říká Andrea Vránová. „Před každým se chlubila, s kým se setkala a co dělala. Protože jí znám, vím, že to tak nemyslela, ale ostatní dívky z oboru se na ní od té doby dívají skrz prsty.

Andrea Vránová věří, že se s Dianou sejde na letošním finále Miss tuto sobotu v Brně. "Myslím, že bychom si měly ujasnit několik věcí."



Z New Yorku do Brna, z Brna do Portorika

Také maminka by chtěla Dianu vídat častěji, ale je ráda, že se dceři daří. „I když nemá moc času, když může, tak se zastaví,“ vysvětluje. Dobra Kobzanová žije sama ve vesničce Roudný nedaleko Turnova. „Když Diana posledně přiletěla z Ameriky, byly asi dvě hodiny ráno, kvůli časovému posunu nemohla usnout, a tak koupila lahvinku červeného, sedla do auta a přisvištěla domů. Povídaly jsme skoro do rána.“

Dianina rozchodu s hokejistou Jaroslavem Filipem maminka lituje. "Jardu jsem měla ráda." Připouští však, že rodina Petra Nedvěda si ji také rychle získala.

„Byla u mě Petrova matka Soňa a hned jsme si padly do oka,“ popisuje Dobra Kobzanová. „Myslím, že je to úžasná dáma. Já jsem si netroufla, ale ona mi po dvaceti minutách nabídla tykání.“ A co Petr? „Zdá se mi taky hodný a šikovný,“ chválí matka.

Diana Kobzanová mnohé zklamala, když na poslední chvíli neodjela reprezentovat na Miss Europe do Bejrútu, jak stálo v její smlouvě. Důvod? Bála se o život. Soutěž se konala krátce po teroristickém útoku na New York a Diana má vedle českého rovněž americké státní občanství po otci.

Jinak si cestování užívá jako nikdy v životě. To patří k profesi, kterou si vybrala. Jen od loňského září byla čtyřikrát v New Yorku. "Nedávno se se vrátila z Paříže, kde se kolem ní celých čtrnáct dní točil fotograf z uznávané agentury GAMMA, tak z toho snad něco bude," doufá matka.

Nyní se Diana objeví jako host na finále Miss v Brně a pak letí do Portorika na Miss Universe.

Díky známosti Petra Nedvěda s Evou Herzigovou se Diana dostala do renomované modelingové agentury Madison, která kromě Herzigové zaměstnává i Adrianu Sklenaříkovou. S ní se Diana dostala do sporu. Tvrdí, že její nohy jsou o celé dva centimetry delší, než je pověstných 124 centimetrů Adriany Sklenaříkové.

Že právě nohy jsou její předností, ukázala i při nedávném znovuotevření legendární pražské kavárky Demínka. Fotograf Jakub Ludvík nasnímal Dianu od pasu dolů, a pak fotografiemi v nadživotní velikosti vyzdobil prostory klubu.

„Takové focení byla pro mě příjemná změna, alespoň nikomu nevadily moje kruhy pod očima,“ smála se Diana Kobzanová. To je v jejím životě také nové: její tvář a postava se využívají k reklamě i v médiích.

Nechci, aby mě lidé poznávali

V čem loňská královna krásy zůstala stejná? Má pořád krásnou postavu, stále si udržuje váhu kolem šedesáti kilogramů. Přitom nikdy nedržela dietu. „Když mi chce máma udělat radost, připraví mi k obědu knedlo zelo. Sním klidně sedm knedlíků,“ prozrazuje Diana, která doma tráví nejvíc času u otevřené ledničky. „Uzené s okurkou, to je moje,“ pochvaluje si. Kromě toho má ráda čokoládu a bonbony, nejvíc gumové medvídky.

Diana Kobzanová připouští, že ačkoli jí startovní číslo 13 loni pomohlo k vítězství, patří spíš ke smolařkám. „Když přijdu do prodejny, kde bude dvacet jogurtů a jeden zkažený, koupím si ho právě já. Někdo mi doporučí dovolenou a zrovna nevyjde počasí, nebo to místo je úplně strašné. Mobil, který jsem dostala na soutěži Miss, se mi za tři dny porouchal a auto jsem za chvíli nabourala,“ stěžovala si.

V Bezděčíně u Mladé Boleslavi nedala přednost felicii jedoucí po hlavní silnici. Ale řidič škodovky řekl, že Diana se k němu chovala mile a vstřícně. Za rok si už zvykla, že ji lidé na ulici poznávají.

„Když mě někdo potká, ráda bych zalhala, ale co kdyby mě odhalili a poznali, že si z nich dělám legraci?“ Na veřejnosti nejraději chodí v běžném oblečení. Přednost dává džínům, tričku a kšiltovce naražené do čela, málokdy se namaluje. Za popularitu vděčí podle svého názoru zejména bulváru, protože „lidé jsou škodolibí a rádi se zabývají cizími problémy“.

O své budoucnosti moc nemluví. Až skončí kariéru modelky, chtěla by vystudovat filmovou a televizní produkci.