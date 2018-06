Dianin tchán: Couro a běhno jsem jí nenapsal

Princ Philip chce dát jasně najevo, že nikdy neužil urážlivých výrazů zmíněných ve zprávách médií, ani že by byl ve svých dopisech odměřený a necitelný, uvádí se v neobvykle dlouhém vyjádření královské rodiny. Tvrzení, že by tyto výrazy použil,považuje za hrubé zkreslení svého vztahu se snachou a za zraňující pro své vnuky, dodává prohlášení.Ale Simmonsová v sobotu trvala na svém. "Viděla jsem ty dopisy na vlastní oči. Diana byla úplně nešťastná a kvůli těm dopisům se cítila ještě hůř," řekla.Potvrdila také, že viděla v dopisech slova "běhna" a "coura". Ano, ta slova bila do očí, prohlásila. Kontroverze následuje poté, co byl u soudu osvobozen Dianin bývalý komorník Paul Burrell, obviněný z krádeže princezniných věcí po její smrti.Burrell se po osvobozujícím rozsudku rozhodl svůj příběh prodat bulvárnímu deníku. Princ Philip, který vždy popíral spory s Dianou, je znám svými prostořekými výroky a faux pas. Jednou řekl britským studentům v Číně: "Když tu zůstanete ještě dlouho, budete všichni šikmoocí." Jindy se zase v Austrálii zeptal původních obyvatel, jestli ještě po sobě házejí oštěpy.