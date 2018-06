Dianin bratr štve proti Charlesovi

Svou roli ve sporu sehrálo Spencerovo hysterické házení špíny na Charlese kvůli trapnému rozchodu s jeho sestrou, ale především halasné obviňování Buckinghamského paláce z podílu na Dianině dosud záhadami obestřené smrti.



Na druhé straně tu ovšem je zjevná Spencerova snaha finančně profitovat z návštěvníků jejího hrobu i z prohlídky památek na její dětství a dospívání.

Dianin bratr se neustále snaží na svou stranu přetáhnout oba synovce - devatenáctiletého prince Williama a o dva roky mladšího Harryho. To se ostatně potvrdilo i při jeho druhém sňatku, jejž jejich strýc uzavřel 15. prosince na rodovém zámku Althorp s Caroline Freudovou. Na svatební veselí totiž Spencer pozval oba perspektivní vladaře (číslo dvě a tři na následnické listině), nikoli však jejich otce Charlese. Ba dal dokonce najevo, že Charlesova přítomnost je nežádoucí!

"Jde o bezbřehou nestoudnost," komentoval jeho počínání nejstarší syn britské panovnice Alžběty II.



Dianin bratr zase tvrdí, že Charles nikdy nenavštívil hrob své zesnulé (byť rozvedené) ženy a navíc se prý snaží, aby jeho potomci postupně zapomínali na matku a její památku.



Korunní princ k tomu rezignovaně prohlašuje: "Moje děti jsou konečně šťastné. Pouze jejich strýc se neustále snaží, aby je vyvedl z klidu."



Charles by samozřejmě uvítal, kdyby se William i Harry přestali se Spencerem stýkat. Nic jim však v tomto směru nenařizuje. Doufá, že synové jednou konečně sami pochopí, o co v tomto sporu ve skutečnosti jde.

