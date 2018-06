Ve dvaceti jsem randila s Bon Jovim a bylo to skvělé, říká Diane Lane

„Chodili jsme spolu v době, kdy mi bylo dvacet let. Náš vztah trval pět měsíců. Bylo to krásné období a přála bych to zažít každé holce,“ svěřila se herečka v pořadu Watch What Happens.



Diane s Bon Jovim prožívala koncerty a balení na turné. „Mám doma schované fotky, kde je Jon, který se balí na koncertní šňůru. Je to legrační,“ pokračovala.

Ačkoli byl vztah se zpěvákem pro Diane krásný, nevydrželi spolu, protože měli příliš mnoho povinností a neměli čas sami pro sebe. Diane se rozjížděla filmová kariéra a chtěla cestovat po celém světě.

Diane nevyšel ani vztah s Joshem Brolinem, se kterým se rozvedla po osmiletém vztahu v roce 2013. Pár neměl žádné společné děti. Diane má však z předchozího manželství s hercem Christopherem Lambertem třiadvacetiletou dceru Eleanor.

„Teď mám hlavně vztah sama se sebou. Učím se přijmout fakt, že stárnutí v Hollywoodu není lehké a dostat roli po padesátce je těžší. Trochu mě děsí, že starší ženy automaticky patří do starého železa,“ svěřila se pro magazín More.