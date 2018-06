V Los Angeles jste zatraceni, pokud jíte chléb, říká Diane Krugerová

„V Los Angeles vás budou považovat za ďábla, pokud budete jíst chléb,“ řekla blondýnka pro magazín InStyle.

Herečka s německými kořeny, která se proslavila rolí krásné Heleny v historickém velkofilmu Trója, přitom častokrát jídlem zhřeší. Může za to hlavně její snoubenec Joshua Jackson.

„Josh a já jsme jeli na Vánoce do Paříže a on přibral skoro sedm kilo. Chléb! Bílá čokoláda! Rizoto! Paštika! Můj přítel bydlí v Normandii na farmě a dělá vlastní foie gras. A pak ještě víno. Jenom jsme jedli a pili. Bylo to tak zábavné,“ prohlásila Krugerová.

Štíhlá herečka se ale snaží žít zdravě a jídelníček si hlídá. „Sleduji, co jím, ale není to kvůli hmotnosti. Bude to znít opravdu divně, ale když mám hodně práce, zapomínám jíst,“ přiznala blondýnka v roce 2012.