Dianě Kobzanové vadí modelky

"Je sice několik holek v branži, se kterými se bavím a které jsou fajn. Takové, o kterých bych byla schopná říct, že jim věřím. Je to ale strašný nepoměr k tomu zbytku," posteskla si Diana, vítězka soutěže Miss ČR 2001.

Má pro to i své vysvětlení. "Modelek je v současnosti příliš mnoho. Dneska je modelka každá druhá a trh není schopný uživit všechny. Proto pak přicházejí na řadu pomluvy a různé naschvály. Je to sice velmi nepříjemné, ale protože tuhle profesi dělám už dlouho, jsem zvyklá a podobné věci zkrátka neřeším," prohlásila kráska s nekonečně dlouhýma nohama.

Své přátele se proto snaží hledat co nejvíc mimo modeling. "Je ale pravda, že od té doby, co jsem slavná, se skladba mých známých mírně pozměnila. Nedokážu říct, jestli je to vina moje, nebo těch druhých, asi na tom neseme částečný podíl všichni. Teď už se skoro vůbec nestýkám například s bývalými spolužáky ze střední školy. Ani v době studia jsem s nimi netrávila mnoho času, měla jsem kvůli své práci individuální plán," řekla.

Na otázku, zda této skutečnosti lituje, neodpověděla Diana jednoznačně: "U některých lidí mě to samozřejmě mrzí. U jiných naopak můžu říct - díky bohu."