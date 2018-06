Dianě Kobzanové počítají přeřeky

"Je to pro mě výzva. Vůbec nic si nedělám z toho, že mi někteří nepřející lidé počítají přeřeky a navážejí se do mě. Neodradí mě to, jsem spokojená," říká třiadvacetiletá Diana.

Kdo soutěž vyhraje a stane se milionářem, si odhadnout netroufá. "Já svého favorita mám, ale ten člověk ještě ve vile projde dlouhým procesem a všechno se během té doby může několikrát změnit. Proto jeho jméno raději neprozradím," uvedla Kobzanová s tím, ona sama by se do reality show nikdy nepřihlásila.

"Nevydržela bych být zavřená bez novin, knížek, televize a internetu ani jeden den." Lákadlem by pro ní nebyly ani jakékoliv finanční částky, které by mohla vyhrát. Zvlášť když život VyVolených sleduje z největší blízkosti. "Je to strašný nápor na nervy, pro mě by to byla nesmírná muka, nemohla bych tam žít," svěřila se.

Podle ní je atmosféra ve vile někdy opravdu hustá a je jen otázkou času, kdy si aktéři vjedou do vlasů. Považuje to ale za situaci, která vznikla zcela zákonitě z podmínek, ve kterých se ocitne v izolaci skupina neznámých lidí.

Diana dostává často otázku, zda si myslí, že tentokrát ve vile poteče i krev. "Určitě bych to nevylučovala, ale pokud taková situace nastane, tak tam vlítne ochranka a udělá pořádek. Tyto věci jsou ošetřené a není třeba se bát nějakého zranění nebo úrazu," řekla.