Diana Zapletalovi platit nemusí

Agentura Art Production K./2, která soutěž krásy pořádá, Kobzanovou nejprve požádala o stažení fotografií. Ta to odmítla.

Agentura jí odebrala titul a korunku Miss ČR a podala na ni žalobu kvůli poškození jména firmy. Chtěli po ní vyplacení odškodného ve výši 750 000 korun.

Podle soudkyně Zuzany Čížkové se však Kobzanová nedopustila takového jednání, které by firmu poškodilo na dobrém jméně a zasluhovalo by vyplacení nemajetkové újmy.

Je jasné, že Kobzanová porušila smlouvu, která ji zakazovala po dobu tří let od obdržení titulu miss fotit erotické snímky, což již dříve připustil i Kobzanové právník. "To však nebylo předmětem tohoto řízení," uvedla Čížková. "Ta smlouva ale byla nekorektní a nevyvážená," řekl Kocián. - více zde

Zboříme Liberec

"Jsem ještě v šoku. Pan Zapletal se určitě odvolá, ale pro mě je podstatné, že soudkyně mi dala v první instanci za pravdu," řekla iDNES Kobzanová.

Osobně u soudu ale nebyla a zprávu se dozvěděla až od novinářů. "Myslela jsem, že mě u soudu můj právník omluvil a najednou mi volali, kde prý jsem. A já byla na druhém konci Prahy," vysvětlila modelka dodatečně svou nepřítomnost.

"Už mi psaly a volaly kamarádky, jako například Klára Medková, Katka Průšová a Pavla Hrbková... V sobotu všechny předvádíme v Liberci pro značku Replay, tak asi spadne Liberec," smála se Diana, kterou iDNES zastihl v kanceláři při jednání o autorské přehlídce návrhářky Beaty Rajské.

Zapletal: Nejde o peníze

"Samozřejmě, že se odvoláme," potvrdil iDNES Miloslav Zapletal. "Připadá mi, že před veřejností se náš spor jeví jen jako záležitost peněz, ale tak to není. Nejde jen o peníze, ale především o to, že nelze přece jen tak beztrestně porušovat smlouvy! Toto právo morálky pro naši soutěž budu hájit dál do vyčerpání všech možností včetně eventuelně mezinárodního práva," uvedl Zapletal.

Případem se nyní bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Zapletal trvá na tom, že jednání Kobzanové jeho firmu poškodilo. Do příštích ročníků miss se podle něj hlásilo méně děvčat, jejich rodiče prý Kobzanová v Leu odradila. Toto tvrzení však u soudu neprokázal. Dále uvedl, že kvůli pornofotografiím odmítl jeden ze sponzorů soutěže pokračovat ve spolupráci, dva odstoupení vážně zvažovali.

Jedna z nejžádanějších českých modelek přišla po zveřejnění erotických fotografií v květnu 2003 o titul Miss ČR, který vyhrála v roce 2001.