Diana: vytěžila jsem z titulu maximum

"Problém nemá Diana, ale pan Zapletal," vysvětluje iDNES ředitelka Nova Models Renáta Kaňková. To on se podle ní musí zpovídat majitelům licence na pořádání této soutěže za to, že Dianu ani Andreu Vránovou, která fotila pro dubnové vydání časopisu Playboy, neuhlídal.

Letos jedenadvacetiletá blondýna z Roudného u Turnova, donedávna ještě jedna z mnoha miss, je náhle jediná, jejíž intimní místa může znát každý. Je také jediná, která přišla o svůj titul, ale i výjimečná v tom, že její honoráře za práci v modelingu se dvoj až trojnásobně zvýšily. A nejen to! Sebeluxusnější práci navíc může s klidem odmítnout.

"Jsou lidi, kteří za celý život nevydělají tolik peněz, jako ona za půl dne focení," tlumočí Kaňová postoj Kobzanové, která prý vůbec ničeho nelituje. Naopak: "Je ráda, že ze svého titulu vytěžila maximum."

Kobzanová chce údajně v Itálii zůstat až do června. Bude-li požádána o kopii korunky, pošle ji prý poštou.

V jednom bodě se ale předloňská královna krásy se Zapletalem shoduje. Ztrátu korunky považují oba za formální krok: "Miss už stejně dva roky nejsem a není to titul, který bych si psala před jméno," řekla Blesku.

Dianě hrozí za porušení pravidel také soud. Více než 150 tisíc korun zakotvených ve smlouvě to však být nemůže. "O markantní částku rozhodně nepřijdete," vysvětlil modelce její právník.