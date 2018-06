Diana se s Jiránkem hádala o auto

Diana se chystala na focení kožených modelů pro jaro/léto 2005 návrhářky Natali Ruden, když do studia přišel její bývalý. Napětí mezi nimi se v tu chvíli dalo krájet. Žádné úsměvy, doteky ani objímání. Naopak odstup, nevraživost a chlad.

"Přišel jsem se dohodnout, jak si rozdělíme auta. Diana má svou Toyotu Corolu v opravě, a tak jsme si řekli, že si zatím nechá mého sportovního Lexuse," řekl iDNES konečně čerstvě rozvedený Jiránek. Za Dianou totiž přišel od posledního rozvodového stání.

Kobzanová nebrečí

"Udělám si volno možná jen dnes večer, ale víkend mám zase pracovní," řekla iDNES třiadvacetiletá modelka a dodala: "Hlavně nepište, že je Kobzanová v slzách, protože to není pravda!" Řekla iDNES třiadvacetiletá modelka. Příčinu konce dvou a půl letého vztahu vidí "v únavě materiálu".

"Možná chce víc kalit s kamarády, nevím. Řekl mi jen, že je už unavený. Ale to jsem já taky! Když dva a půl roku spolu pořád něco řešíte, rozvod, alimenty, stěhování, zařizování, máte už toho pak najednou dost a potřebujete si od sebe odpočinout," vysvětlila Diana.

Sama přiznává, že ale situace není tak horká, jak se zdá. Na rozchodu se dohodli teprve včera. "Jsem prudká povaha a málem jsem mu všechny věci sbalila a vyhodila ho," přiznává Kobzanová o den později. Na otázku, zda není důvodem jiná dívka, Diana říká: "Nevím, do hlavy chlapovi nevidíte. Říká, že ne, ale i kdyby byla...tak co? Takový je život."

Jiránek se odstěhoval k jednomu z rodičů, Diana zůstala v jejich pražském bytě. "Pořád si voláme, píšeme a jsme v pohodě," řekla Diana.

Mám nárok na svobodu

"S Dianou jsem byl šťastnej a spokojenej, ale už sedm let jsem prakticky nepřetržitě v nějakém partnerském vztahu. Myslím si, že jsem mladý a že mám ještě nárok si užít svobody," řekl iDNES Martin Jiránek. "Plus mínus, budu teď žít dál stejně jako dřív, ale budu mít volno po všech stránkách - i když i s Dianou jsem si mohl dělat co jsem chtěl. Teď navíc nebudu muset nikomu říkat kam jdu a kdy přijdu. Možná, že za týden zjistím, že mi natolik chybí, že se k ní budu chtít vrátit. Kdo ví? Pak už by zase záleželo na ní...," svěřil se v pátek dopoledne Jiránek, který právě spěchal na poslední rozvodové stání se svou bývalou manželkou, s níž má malého syna Patrika.

V Moskvě, kam se v létě společně přestěhovali, má své věci. "Na společný výlet do Ruska to teď ale rozhodně nevypadá, abychom se po cestě nepozabíjeli. Uvidíme časem," uvažuje modelka a dodává: "Ani jsem ještě neměla čas o tom moc přemýšlet, jestli mě rozchod vlastně mrzí, anebo jestli jsem ráda. Myslím, že oba zatím nevíme."

Na Vánoce se prý nic nezmění. "Tak jako každý rok vždycky jsme Štědrý den slavili odděleně. Já u mamky a Martin s rodiči. A co bude na Silvestra? Ještě nevím. Nechce se mi chodit po pražských podnicích. Raději bych jela třeba s mámou na hory."