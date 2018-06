Diana na Miss Europe nepojede

Bydliště: Praha

Věk: 19 let

Znamení: Lev

Barva očí: Modrá

Oblíbené jídlo: Nemá, řídí se podle chuti

Výška: 170

Váha: 51

Míry: 85-60-87 * Studuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy - obor andragogika a personální řízení. Má 2 sestry.



* Letos soutěží poprvé a vyplynulo to přirozeně jako pokračování její práce hostesky a modelky. S maminkou se domluvily už dříve, že to zkusí.



* Domluví se anglicky a francouzsky.



* Koníčky, záliby: výrazový tanec, hra na kytaru, jízda na koni, potápění a sním spojené cestování, zkouší ráda vše nové.



* Její přítel by měl být vyrovnaný, tolerantní, ohleduplný a zodpovědný.



* Má radost sama ze sebe protože je odolnější než dříve v některých náročných situacích i obdobích.



* Myslí si, že všude na světě může být hezky a příjemně, záleží na tom jaké si to člověk udělá. Přednost však dává přírodě a to v jižních Čechách a jižní Moravě.



* Líbí se jí ve Francii.



* Chtěla by být spokojená a soběstačná. Vyhovuje jí práce s lidmi a i proto se bude chtít držet svého oboru studia. To předpokládá uplatnění v oblasti managementu. Nevylučuje práci spojenou s cestováním. Až přijde ten správný čas bude se těšit na vlastní rodinu a děti.