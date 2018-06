Tajemství štíhlé Diane Krugerové: Jen zapomínám jíst

Krugerovou módní kritici milují, protože jen málokdy při výběru šatů šlápne vedle. Díky své postavě si může dovolit outfity, jaké předvádějí modelky na molech. Na přehlídce značky Chanel v Paříži se herečka ukázala v bleděmodrých šatičkách se sukýnkou, ve kterých opět vynikla její štíhlá figura.

"Sleduji, co jím, ale není to kvůli hmotnosti. Bude to znít opravdu divně, ale když mám hodně práce, zapomínám jíst," přiznala blondýnka britskému magazínu Hello!

"Mám pocit, že jsem teď trochu hubená, protože jsem právě dokončila film a hodně jsem létala," dodala herečka, která si postavu udržuje také sportováním. Radši než pocení v tělocvičně má ale přirozený pohyb.

"Když jdu ven, tak tančím. Mám ráda cvičení venku. V Paříži jsem si na ulici půjčila kolo a jezdila kolem, v Los Angeles žiji v horách, takže hodně chodím na pěší túry," prozradila rodačka z Německa.