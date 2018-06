Diana Kobzanová zachránila Rajskou

"Připravovala jsem tu prezentaci dlouhou dobu a pořád věřila, že to zvládnou tři modelky, protože to je jen malá přehlídka v mém obchodě. Pak mi ale došlo, že by se ty holky uhnaly, tak jsem zavolala Dianě a ještě jedné holčině a byly skvělé, že si na mě udělaly čas," vysvětlila Beata.

Diana patří dlouho k jejím oblíbenkyním, protože je vždy ochotná a naprosto profesionální. Ale přeci jen se malá chybička vloudila. "Všechny prezentované modely jí byly trochu krátké, protože jsou šité na mé zákaznice a ne na takovou výšku," smála se Rajská.

Z lyžaře má hokejistu

Podobně Beata oslovila pouhé tři hodiny před akcí Elen Valentovou, aby jí přehlídku odmoderovala. "To jsem celá já. Myslela jsem, že to zvládnu sama a na poslední chvíli jsem si to rozmyslela. Elen ale měla i tak přijít jako host, tak jsem se s ní nakonec domluvila, že to bude mít i pracovní," dodala návrhářka.

Elen po narození dětí (má tříletého Denise a dvouletou Amélií) sice zmizela z televizní obrazovky, ale rozhodně se nenudí. Moderuje různé akce a při tom se stará o rodinné zázemí manželovi, akrobatickému lyžaři Aleši Valentovi. Ten nyní ukončil aktivní sportovní kariéru, ale neznamená to prý, že by si ho doma užila o moc víc. "Pro změnu začal hrát s Martinem Dejdarem hokej. Navíc na novou sezónu připravuje svůj Acrobat Park, tak je pořád dost vytížený," prozradila Elen iDNES.cz po přehlídce.