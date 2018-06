VIDEO: Kobzanová v proklatě krátkých šatech: řidiči nestačili zírat

"Původně jsem chtěla jít v džínách, ale protože bydlím odsud tři minuty, tak jsem do toho šla. Navíc jsem měla jako doprovod stylistu Filipa Vaňka. Řekla jsem si, že jsou to jen tři přechody, že bych to mohla dát, a musím říct, že jsem si tu cestu sem docela užívala. Stoupla jsem si na přechod a říkala si, kolikáté auto zastaví. Zastavilo hned první, tak je to ještě dobrý," řekla iDNES.cz Diana Kobzanová.

Na lodní party časopisu Glanc, na níž nechyběla Halina Pawlowská či Agáta Hanychová, vyrazila Kobzanová jen pár minut poté, co přistála na pražské Ruzyni. Přiletěla z Ruska.

"Přiletěla jsem asi před hodinou a půl, byli jsme se podívat v Petrohradu a v Moskvě. Tam jsem kdysi působila, ale Lenina jsem viděla až dneska. On je hrozně malej," popsala největší zážitek modelka a moderátorka, jejíž nohy měří od pasu dolů neuvěřitelných 126 cm.

Návrat z cest byl nutností, neboť Kobzanová musí naskočit do pracovního kolotoče. Kromě moderování na Frekvenci 1 bude i dál tváří hudební televize Óčko, kde připravuje novou talk show.

Glanc party - Diana Kobzanová

"Už se dělá studio, točit by se mělo už příští týden. Už máme i první hosty, mezi kterými je i jedna perlička. Nevím, jestli to dopadne, ale jestli ano, tak to bude velké boom. Mělo by se to týkat soutěží krásy."

Podle informací iDNES.cz by se mělo jednat o bývalého majitele Miss ČR Miloslava Zapletala, s nímž se bývalá královna krásy soudila. Předmětem sporu tehdy byly erotické fotografie, které Kobzanová nafotila krátce po svém vítězství.