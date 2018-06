Diana Kobzanová: Smeták se ke mně nehodí, tak mám bulteriéra

Kobzanovou nemohl doprovodit nikdo jiný, než její nová společnice - bulteriérka Mia. "Důvod, proč jsem se rozhodla právě pro toto plemeno, je jednoduchý. Myslím si, že ke mně se nějaký chlupatý smeták nehodí, ke mně se hodí právě takový pes, jakým je Mia. No, není nádherná?" předváděla iDNES.cz své štěně.

Pozadu nezůstaly ani její kolegyně z řad modelek a moderátorek. Například Lejla Abbasová nejen, že se svou fenkou Faty předvedla nejnovější trendy v psí módě, ale také prozradila, proč její pes nechodí na vodítku. "Faty je kříženec a vzala jsem si ji z útulku. Nebyla na tom dobře a nechtěla vůbec chodit. Po všemožných pokusech, jak ji rozhýbat, jsem řekla dost a začala ji brát všude se sebou. Od té doby je z ní velmi společenský pes, který se ode mne nehne na krok."



Lejla Abbasová a Faty

Mladá paní Kateřina Konvalinka Průšová žádného psíka nevlastní, a tak si vypomohla mazlíčkem Kláry Medkové. "Psa nemám, jelikož bych na něj neměla čas. Je to moc velká zodpovědnost," vysvětlila. Medková se ale zodpovědnosti nezalekla a s přítelem, fotbalistou Radoslavem Kováčem, si pořídili hned dva psy - trpasličího jezevčíka a čivavu. "Jejich výchovu beru zodpovědně, například nikdy bych jim nedala žádné lidské jídlo. Moji psi tak vůbec neloudí, když někdo v jejich blízkosti jí."



Klára Medková se svou psí smečkou

Eva Aichmajerová prozradila, jak její labradorka Pralinka přišla ke svému jménu. "S tehdejším přítelem (Matěj Ruppert - pozn. red.) jsme vybírali jméno poctivě. On chtěl nejdříve, aby se naše fenka jmenovala Štrúdl, což jsem ale nechtěla já. Pak jsme se jednou stavili někde na benzínce a tam měli rumové pralinky, tak on prohlásil, že to tedy bude Rumovka. S tím jsem také nemohla souhlasit a prohlásila, že když už, tak jedině Pralinka."



Eva Aichmajerová a Pralinka

Moderátorkou večera byla Štěpánka Duchková, která ale přišla bez čtyřnohého mazlíčka. "Můj pes má zakázáno na podobné akce chodit, neb velice rád koná svou potřebu v budově," odůvodnila absenci svého jezevčíka Maxe.

Po psí módní přehlídce následovala charitativní aukce, jejíž výtěžek poputuje na podporu Střediska pro výcvik vodících psů. Výcvik jednoho štěněte stojí 250 tisíc korun. Celou akci pořádala společnost MaMaison Hotels & Apartments v prostorách nádvoří barokního hotelu MaMaison Pachtův palác.