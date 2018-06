Diana Kobzanová: Před VyVolenými to roztočí v L.A.

Do L.A. vyráží Kobzanová s kamarádkou na dvoutýdenní dámskou jízdu. Nemůže se dočkat, už teď prý doslova mele z posledního.

"Každý den vysílám v rádiu a vstávám před sedmou. Do toho přehlídky, mezi nimi TOP Secret, jejíž příprava byla hodně náročná a P.R. různým firmám. Do 30. července jedu v jednom kuse a nezastavím se. Vydržím to, ale jsem fakt příšerně unavená," přiznává Kobzanová.

přehlídka prádla Top Secret

Faltýnová příšla naostro! přehlídka prádla Top Secret

Moc času nemá ani na svého přítele, podnikatele Tomáše Peteru. Jejich vztah tím prý přesto netrpí. "Všechno je v pořádku, jen se prostě míjíme v čase. Tomáš by mohl mít relativně volno do 30. července a to já nemůžu, pak zase nemůže on. My si to ale vynahradíme po VyVolených," říká modelka.