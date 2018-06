Diana Kobzanová odchází z rádia v slzách, na prahu třicítky chce dítě

Na celoplošnou stanici nastoupila Diana Kobzanová před pěti lety. Zpočátku musela snášet kritiku o tom, jak do rádia vůbec nepatří a že by se raději měla věnovat modelingu. Jenže někdejší miss na sobě zapracovala a o schopnosti utáhnout několikahodinové živé vysílání v rádiu záhy přesvědčila nejen kritiky, ale i své šéfy. Grafy poslechovosti navíc vykazovaly uspokojivé výsledky.

"Začátky byly krušný nejen pro mě, ale i pro posluchače. Jsem soudná a vím, že trvalo, než mi lidi přišli na chuť. Dneska mám poměrně silnou základnu fandů. Práci v rádiu miluju a troufám si říct, že mi éter sluší," myslí si Diana Kobzanová, která na Frekvenci 1 moderuje odpolední Styl.

Obdobně jako u některých jiných kolegů, které neživí jen práce v rádiu, se ale dostavilo jisté vyhoření, únava. A ve chvíli, kdy člověk plánuje založení rodiny, se denní vysílání v kombinaci s další prací nedá s rodinným životem příliš slučovat.

"Jsem unavená," přiznává otevřeně devětadvacetiletá moderátorka. "Vím, že to zní blbě. Nefárám v dolech, nejsem lékař na JIP, ani nepracuju v továrně na směny. Každopádně někde uvnitř cítím, že potřebuju pauzu, změnu, něco co by mě nakoplo, nový zážitky, kterýma můžu dál bavit lidi. Nechci za každou cenu sedět na jednom fleku, být průměrná a doufat, že si toho ještě dlouho nikdo nevšimne. Chci svojí práci dát maximum, a proto jsem se rozhodla si na pár měsíců orazit. Zvykem je držet se teplýho místa jako klíště, můj styl to ale není," doplňuje.

Vojtěch Štěpán, partner Diany Kobzanové

Rozhodnutí odejít z vysílání prý několikrát obrečela. "Doma jsme o tom několik měsíců mluvili, přemýšlela jsem, jaká to pro mě bude změna - probudit se a nepřemýšlet nad tím, o čem dneska budu mluvit. Jsem typ člověka, který pláče jen vzteky, většinou. Tenhle krok jsem ale obrečela jako malá holka. Rozhodně se ale nebudu úplně flákat, dál budu pracovat na jiných projektech, trošku se podívám do světa, strávím víc času s partnerem a s mojí rodinou a možná "po cestě" založím rodinu vlastní. Každopádně Frekvence 1 je pro mě srdeční záležitost, v září jsem zpátky," uzavírá Diana Kobzanová.

Kdo ji v éteru nahradí, není v tuto chvíli jasné. V pořadu Odpolední styl dál zůstane její kolega Roman Mikesch, ke kterému vedení bude chtít najít adekvátní náhradu. Spekulovalo se o Laďce Něrgešové, která na této stanici dřív působila, vzhledem však k její angažovanosti ve VIP Zprávách na Primě se tato možnost spíš vylučuje.

Frekvence 1 je druhou nejúspěšnější celoplošnou stanici v zemi. Oproti jedničce českého éteru Rádiu Impuls se vyprofilovala jako rádio známých osobností, které přinášejí především zábavu. Dopoledne zde moderuje duo Těžkej Pokondr, odpoledne například Ruda z Ostravy.