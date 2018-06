Diana Kobzanová nestojí o obletování a chrání si soukromí

"Návrhářů, se kterými spolupracuji, už je jenom pár. My se vždycky smějeme, že Beáta by mohla být moje druhá máma, protože já jsem s ní vyrůstala a děláme spolu už osm let," usmívala se Kobzanová, jež patří ke stálicím, které pro Beátu Rajskou předvádějí, a to i přesto, že s modelingovou kariérou pomalu končí a chce se věnovat hlavně moderátorské profesi.

Na mole se tak dlouhonohá blondýnka objevila nezvykle v elegantních kostýmcích včetně extravagantních kloboučků, přestože v soukromí preferuje především pohodlné outfity, jako je tričko, džíny, kožená bundička a nízké boty. "Beáta říkala, že jsem konečně do jejích modelů zestárla. Já si teda pořád lítám ve svém, ale samozřejmě jsou chvíle, kdy je nutné se obléknout jinak," připustila Kobzanová.

Modelka se v poslední době poněkud stáhla do ústraní a přestala se téměř vyjadřovat ke svému soukromí. Přesto nedávno zariskovala a usedla do horkého křesla v pořadu Nic než pravda. Objevily se však reakce, že Miss ČR 2001 už nemůže ze svého soukromí divákovi nabídnout nic, co by ještě neznal. "Lidi jak jsou zlí, tak tím myslí moje nahaté fotky. Tak v tomhle směru ano. Ale dneska už o mně také nevědí všechno, protože si myslím, že vypadám jinak, než před šesti lety. Ze svého soukromí posledních pár let vůbec nic ven nepouštím, takže si myslím, že moje soukromí je hodně vzácná věc," oponovala Kobzanová.

Modelka a v současnosti především moderátorka ale nakonec alespoň prozradila, že není do nikoho zamilovaná a už delší čas si užívá svobodného života. O vztah ale nestojí a o případné nápadníky, kteří by ji obletovali, také ne. "Ne, ať mě neobletujou, mě to hrozně otravuje," zasmála se Diana na závěr.