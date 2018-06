Diana Kobzanová: Nefoťte mě zezadu

Krátce před začátkem show se Diana Kobzanová exoticky líčila - přehlídka začala v středomořském stylu a modelky účesy i make-upem připomínaly bojovné amazonky.

"Já své chování nehraju. Jestli jsem extravagantní, tak proto, že jsem se tak narodila. Cítila bych se trapně, kdybych si měla hrát na dámu," smála se dvaadvacetiletá Diana, která v současné době žije v Moskvě se svým přítelem, fotbalistou Martinem Jiránkem.

"Co se o mně píše, moc neřeším. Bulvár musí občas vytáhnout nějakou špínu. Živí ho to. Já ke své práci potřebuju publicitu. Tak to funguje," říká populární modelka, které nevadí se ukázat v prádle. "Tanga ale nepředvádím," upřesnila Diana.

Dianě Kobzanové se líbila zdejší atmosféra. "Mám ráda menší přehlídky. Lidé na ně jdou, protože chtějí. Jsou vřelí a zajímají se o přehlídku. Ve velkoměstech jsou diváci někdy chladnější. Jsou na akce zvyklí a jdou tam spíš za obchodem nebo z povinnosti," pochválila Kobzanová úterní módní show v Chomutově, jejíž výtěžek pomohl postiženým dětem z Městského ústavu sociálních služeb.