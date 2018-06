VIDEO: Kobzanové odpočinek prospěl. Podívejte se na její proměnu

"Byla jsem u své kadeřnice Blanky Haškové, která ví, že mě nic dlouho nebaví. A doma do mě pořád židovali, ať se nechám ostříhat, ale když jsem tu deku takhle vytrpěla, tak jsem si jen nechala ostříhat ofinu. Mám pocit, že nám, co máme ošklivé vysoké čelo, ty ofiny sluší," řekla iDNES.cz Diana Kobzanová, z níž sladěný letní model učinil neodolatelnou dámu.

Lodičky, kterými se vyzbrojila na party, ale během poznávání Ameriky ráda oželela. Jak uvedla, cestování s partnerem Štěpánem Vojtěchem bylo velmi dobrodružné.

Diana Kobzanová

"Byli jsme pryč dva měsíce v kuse a teď už to bude měsíc, co jsme zpátky. Poprvé jsem se podívala i do Las Vegas. Přiznám se, že na mě je tam moc velký bordel. Hodně lidí, hodně světel, všude hudba. Zkusila jsem i ruletu, pak mi bylo hrozně líto peněz, kterých jsem sice neutratila moc, ale na novou podprsenku by to bylo. A proto jsme si po dvou dnech půjčili malý americký vůz a projížděli si okolí. Byli jsme na Route 66, na přehradě Hoover Dam a podívali jsme se i na Grand Canyon, takže to bylo fajn."

Nyní už ale Kobzanová spřádá plány na návrat do práce. Přesněji do Frekvence 1, kterou opustila na konci února. Jak sama říká, účty se z něčeho zaplatit musí.

"Teď se začínám rozkoukávat a řešíme, jak by ten můj návrat do rádia mohl v září vypadat. Opět by to mělo být o komunikaci s posluchači a měla bych si zvát k mikrofonu lidi ze showbyznysu. Ale určitě to nepojmu ve smyslu "co je u nich nového, kdy vydají další desku". Dělám ráda jiné věci než ostatní, ale svlékat se nikdo nebude," uzavírá Diana Kobzanová.