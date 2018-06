Diana Kobzanová: Nahota patří k životu

ČTĚTE TAKÉ:

* Kdy jste se naposledy styděla?

Bude to znít asi trapně, ale stydím se často. Třeba dnes jsem měla schůzku se svou známou. Když přišla na vysokých podpatcích a v krátké sukni, měla jsem trauma za ni. Nedokážu si představit takhle sebe.

* Proč?

Protože je to podle mě hodně vyzývavý.

* Vždyť jste modelka, na pódiu předvádíte mnohem odvážnější oblečení.

Na molu se s tím exhibicionismem počítá, ale v soukromí jsem jiná.

* Přečetl jsem si o vás, že doma nespíte nahá...

... chtěla jsem říct: je sice vedro, ale představa, že po Praze lítám v topíčku, je pro mě šílená. Nerada vzbuzuju pozornost, tím spíš, že můj obličej je docela profláknutej. Hovím si v tom, že jsem spíš nenápadná.

* Takže byste asi jako modelka Alena Šeredová nevyrazila na fotbalové mistrovství světa do hlediště jen tak v plavkách, na kterých byste měla místo košíčků fotbalové půlmíče?

Já bych nikam v podprsence nešla, necítila bych se dobře. Pro mě je nejpříjemnější baseballová čepice, gumový ťapky na nohách, sukně, kraťasy a tílko nebo tričko. Nemám ráda vyzývavý věci. Jsem spíš klučičí nebo sportovní typ. Nikdy jsem nebyla dáma. Při výšce 185 centimetrů si ani podpatky vzít nemůžu.

První pusu si nepamatuju

* Říkala jste, že byste v plavkách nevyrazila. Jak se cítíte na plovárně?

Tam moc nechodím. Nedělá mi dobře hodně lidí na malém prostoru. Nerada se koupu v bazénu, kde je se mnou tři sta lidí. Není to snobismus, přijde mi to jako jedna kaluž, není to podle mě hygienický. Většinou se koupu na dovolený u moře, tam neřeším, jestli si mě někdo prohlíží.

* Můžou vás turisté potkat na nudapláži?

To v žádném případě!

* Opravdu?

Neznám odpornější věc, než když lidi stojí na nudapláži frontu na párky. To je hrůza.

* To jste zažila?

Ne, viděla jsem to v nějakém filmu. Přijde mi to hrozně směšný a neestetický.

* Chcete mi tvrdit, že jste nikdy nebyla na nudistické pláži?

Jednou jsem jí prošla oblečená, bylo mi asi šestnáct. Jeli jsme s partou a museli jsme se dostat na zadní pláž. Mně bylo trapně, šla jsem s hlavou skloněnou a několikrát jsem se málem přerazila o nějaký kořen. Někteří lidé nemají soudnost, radši by se svlíkat neměli, protože to ostatním může kazit dojem.

* Byla jste v dospívání stydlivá?

Bavila jsem třídu, na táborech, na výletech jsem byla středem pozornosti, protože jsem ukecaná. Ale co se týče těla, byla jsem stydlivá.

* Vy jste se neúčastnila dětských her na doktory a na pacienty?

Jednou jsme si hrály na doktora s kamarádkou - dělala jsem jí operaci, nějakým umělohmotným předmětem jsem jí jako rozřízla záda, a přitom jsem ji opravdu škrábla do krve. To byla moje poslední operace. (smích) Byl z toho hroznej průšvih.

* Vzpomenete si na první pusu?

Nevzpomínám si. Asi v tomhle nejsem správná holka, ale já si vybavuju spíš pracovní úspěchy, přehlídky a tak.

* Počkejte, vy si nevzpomínáte na první rande?

Vyrůstala jsem sama na venkově, toulala jsem se v lese se psem, jezdila jsem na kole, lezla po stromech, spíš jsem byla jako kluk. Mě minulo, co zažívali moji vrstevníci. První rande, držení za ruku, pusinky...

* Od rodičů jste nedostala v téhle oblasti nějaké rady?

Naši se brzy rozvedli, táta na mě neměl vliv, jednou za půl roku ho chytla vychovávací, ale jeho připomínky jsem nebrala. S mámou jsem vždycky měla kamarádský vztah. Spoléhala se, že nebudu dělat průšvihy, a já je nedělala.

* To vás v dospívání kluci nezajímali?

Od třinácti jsem dělala modelku, předtím ještě atletiku. Máma jezdila se mnou, bála se, aby mi nikdo neublížil. A na atletice jsem byla v partě holek. Byla jsem vždycky ctižádostivá, chtěla jsem porážet i starší závodnice. Kluci mě moc nezajímali.

* Styděla jste se, když jste se poprvé svlékla před klukem?

Neřešila jsem to. Ale je to pro mě hodně intimní věc, nechci o tom mluvit. To se mě budete ptát na takovéhle věci? Tak to asi moc daleko nedojdeme! (řekne zvýšeným hlasem, pak mlčí a tváří se naštvaně)

* Odpovídat samozřejmě nemusíte. Jen vám chci připomenout, že když jste moderovala reality show VyVolení, tak jste se ptala soutěžících, jak dlouho neměli sex a jak si ve vile ulevují.

Někdy mi to nebylo příjemné, některé otázky, které jsem měla ve scénáři, jsem si předělala. Snažila jsem se, aby byly vtipnější.

* A povedlo se?

Myslím si, že jsem nezklamala, spoustě lidí jsem asi neudělala radost, protože od modelek se příliš oduševnělý projev neočekává. Tím spíš, že mám mediální obraz nepříjemnýho, arogantního, afektovanýho člověka bez skrupulí. A ještě k té vaší otázce - kdybych se zeptala vás, tak byste mi taky neodpověděl.

Dětem to snad vysvětlím

* Souhlasím, ale zaprvé nejsem známý, takže by to nikoho ani nezajímalo, zadruhé jsem nenafotil pornofotky...

... ty fotky už jsou uzavřená kapitola! Skončilo to pro mě v momentě, kdy mi přišly peníze na účet.

* Ne tak docela, ty fotky kolovaly, chlapi v hospodě hodnotili vaše prsa. Probírali, kde všude se holíte.

To je nechutný! Chlapi v hospodě mi jsou jedno. Udělala jsem to jenom pro peníze. Nejsem typ člověka, který by umíral blahem, že se svléká před celým národem.

* Vašemu příteli, fotbalistovi Martinu Jiránkovi, se ty fotky líbily.

Nechtěla bych o něm vůbec mluvit.

* Dobře, co tomu řekli rodiče?

S tátou jsem to nerozebírala, moc spolu nekomunikujeme. Ty fotky ani neviděl. A máma je viděla, ale nekomentovala.

* Koupila jste z těch vydělaných peněz něco rodičům?

Nemám ráda lidi, kteří se chlubí, kde všude přispěli. Pokud chcete pomáhat, tak potichu. Nenechala jsem si peníze jen pro sebe. Máma vydělává devět tisíc v kanceláři, takže jí samozřejmě pomáhám.

* Byla jste překvapená během focení, kam až to došlo? Nebo jste detailně věděla, do čeho jdete?

Všechno bylo dané smlouvou.

* Předtím nafotila pro Leo odvážné snímky i moderátorka Tereza Pergnerová. Viděla jste je?

Myslím, že moje fotky byly trošku měkčí. Její fotky nebudu hodnotit. Naučila jsem se nehodnotit práci ostatních lidí.

* Stačí, když řeknete, jestli se vám líbily.

Nepohoršovaly mě.

* Co si myslíte o pornoprůmyslu?

Na každé zboží se najde kupec. Pornoprůmysl bude, točí se tam velký peníze. Pokud se to někomu nelíbí, tak ať si to nekupuje. Mně to neubližuje, protože to nevyhledávám.

* Objevila jste někde pornočasopis ještě jako dítě?

Táta s námi nežil, takže jsem doma nic takového nenašla.

* Ani spolužáci se vám nepochlubili?

Děti na vesnici žijou jinak, na základce v Turnově se nám spolužák chlubil, jak hezky smontoval elektrický obvod, jak mu svítí žárovky. Na střední škole jsme chodili v obleku, kluci byli intelektuálové, o přestávce počítali rovnice.

* Vypadá to na romantické dětství, a najednou nafotíte v jedenadvaceti fotky do pornočasopisu. Proč?

Myslela jsem, že to je ideální způsob, jak si vydělat. Nečekala jsem, že kvůli těm fotkám přijdu o korunku Miss, že na mě podá šéf soutěže Miloš Zapletal žalobu a že bude chtít tři čtvrtě milionu.

* Nedávno jste soudní spor vyhrála, nic platit nemusíte.

Ale když jsem od vrchního soudu odcházela, dozvěděla jsem se, že na mě pan Zapletal podal další žalobu - tentokrát mě zažaloval za porušení smlouvy, kterou podepisuje každá miss. Podle mých informací žádá 300 tisíc korun. Asi chce zpět náklady, které musí zaplatit, protože prohrál ten první soud.

* Tereza Pergnerová říkala, že fotek lituje. Bojí se, až se to jednou dostane do rukou jejích dětí. Vy nemáte tyhle obavy?

Jednou děti mít budu. Napadlo mě, že se jim to dostane do rukou. Snad budou natolik rozumný, že jim to vysvětlím. Nevím, co jim řeknu. Ale teď děti neplánuju. Ještě pořád žiju strašně rychle, takže bych dítě chtěla až po třicítce.

* A kdyby přišlo dřív?

Možná mě lidi teď roztrhají, ale dítě bych si teď nenechala. Chci být trošku zodpovědná.

* Váhala jste, když jste dostala nabídku do pornočasopisu?

Přemýšlela jsem, abych neublížila mámě, žije v malém městě. Ale nikdo jí nic neřekl, možná proto, že lidi jsou pokrytci - do očí vám pravdu neřeknou, každý vás spíš poplácá po zádech.

* Konzultovala jste to s někým?

S mámou. Řekla mi, že to je můj život a že si následky ponesu já, ale ať si to rozhodnu sama. Kdyby mi řekla vyloženě ne, tak bych to asi neudělala. Máma mi dala volnou ruku. Nemám se za co stydět, ale už bych to podruhé neudělala.

Půlka národa mě odsoudila

* Změnily ty fotky váš život?

Myslím, že žiju asi stejně, jako kdybych to neudělala.

* Žádný zlom?

Půlka národa mě tehdy odsoudila, ta druhá půlka to nějak chápala.

* A našli se i tací, kterým se to líbilo.

To nevím. S nikým takovým jsem nemluvila a doufám, že ani nebudu.

* Vždyť jste krátce poté potkala muže, který chtěl ty fotky podepsat. Tomu se určitě líbily.

To bylo před třemi roky, skončila přehlídka a přišel na první pohled seriózní pán, jestli bych mu podepsala nějakou fotku. Řekla jsem: jasně. A když vytáhl ten časopis, tak jsem se omluvila, že tohle ne.

* Šokovalo vás to? Přišlo vám to jako drzost?

Přišlo mi, že intelekt toho člověka asi nedosáhl tak vysoko, aby mu to bylo trapné.

* Řekla jste, že jsou chvíle, kdy byste půl života vyměnila za anonymitu. Tohle je ten důvod?

Ne, to je spíš takhle: když jste no name, můžete si dělat, co chcete. Když jsem vyhrála Miss, tak mě chvíli bavilo, že mě lidi poznávali a chtěli se vyfotit, žádali o podpis. Lichotilo mi, když jsem našla v novinách svou fotku. Jenže se někdy probudíte se špatnou náladou a vidíte, jak si na vás lidi ukazujou a pozorujou, jak se tváříte, jak jste oblečenej, jestli máte kruhy pod očima - a je vám to nepříjemný, protože chcete klid. Popularita, která končí na Rozvadově, je někdy hodně otravná.

* Ale vy jste díky těm fotkám svou popularitu zvýšila. Bez nich byste možná nemoderovala VyVolené.

Myslím, že za mou kariérou je vítězství v Miss a moje osobnost. A VyVolení? Dostala jsem nabídku proto, že jsem předtím moderovala jednu akci, kterou pak vysílala Prima. Věděli, že mám prořízlou pusu, že umím mluvit. A prošla jsem kamerovými zkouškami. Nějaké fotky úspěch nezaručí. Pan Zapletal si dokonce myslel, že jsem se tím popravila.

* Ale to se vám nestalo. Měla jste úspěch. V roce 2003 bylo na internetu vaše jméno páté nejvyhledávanější slovo. První byl sex, třetí bylo porno. A jen pro zajímavost: 42. byl Harry Potter.

Převálcovala jsem Harryho. (smích) Jestli někomu stojím za to, aby o mně vyhledával fotky, tak prosím. Mně to přijde směšný. Nesedla bych si k internetu a nevyhledávala třeba Brada Pitta.

Manekýni jsou holčičky

* Poptávka po nahých ženách stále roste. Tereza Pergnerová dostala za pornosnímky tři miliony korun, vy údajně ještě o dva miliony víc. To by si žádný muž nevydělal. Proč?

Bude to znít možná feministicky: Každá žena ví, jak vypadá mužské tělo, všichni jsou stejný, takže není potřeba vysedávat tři čtvrtiny života u počítače. Kdežto chlapi jsou v tomhle docela jednoduchý.

* Možná mají pocit, že každá žena nevypadá stejně.

Tak ten základ je vždycky stejný. (úsměv) Chlapi jsou trošku zvířátka. Pornoprůmysl na tom vydělává.

* Nevadí vám, že ženské tělo útočí v médiích ze všech stran a mužské je výrazně v oslabení? Třeba v takové reklamě na auto.

Podle mě je nahé ženské tělo mnohem estetičtější než mužské. A u hezkého auta vypadá líp. Nechtěla bych se dívat na chlapy, jak běhají v tangách po pódiu. Stačí mi to při přehlídkách.

* Vám se nelíbí těla manekýnů?

Ne. Bylo by to zbytečné, protože hodně z nich jsou gayové. Ale obecně mám vůči manekýnům averzi - přijdou mi zženštilí. Jsou to kluci, kteří jsou zahledění sami do sebe, to nejsou chlapi, spíš holčičky.

* Jaký typ mužů máte ráda?

Partnera si vybírám podle toho, jak si s ním rozumím, jestli mu věřím.

* A po fyzické stránce?

Líbí se mi normální chlap.

* Normální fotbalista.

To mi nepodsouvejte!

* Nedokážu si vedle vás představit obyčejného kluka: třeba prodavače melounů s bříškem.

Když bude inteligentní, bude na mé úrovni a když zvládne to, že jsem mediálně známá a že jsem v kariéře úspěšnější než on, tak mi to bude jedno.

* A to bříško?

Fyzická stránka mi není lhostejná, ale je druhořadá. Chlapi vám odpovědí: blonďatá a prsatá. Ženský to mají asi jinak, teda aspoň já.

Mám pořád 64 kilogramů

* Ideál ženské krásy, aspoň v modelingu, je štíhlé tělo. Jak se udržujete?

Jsem po mámě štíhlá, mám pořád 64 kilogramů. A můžu jíst všechno, i pozdě v noci si dám třeba bramboráky. Nikdo mi nevěří, že nemusím cvičit. Píší o mně, že jsem bulimička nebo anorektička. Jednou jsem se dozvěděla, že mám tasemnici, a to mě málem odvezli. (smích)

* Když potkáváte na ulici lidi, kteří po vás pokukují, nepřipadáte si někdy jako nahá? Kdekdo vás v tom časopise viděl.

Ne. Určitě si neříkám, že se na mě nějaká ženská dívá divně asi proto, že má její muž doma časopis s mýma fotkama. Nikdy mě to nenapadlo. Žiju nad věcí, máloco si připouštím. Možná je to tím, že jsem sebevědomá.

* Neměla jste po tomhle zviditelnění pocit, že jste pro muže tak trochu ztratila tajemství?

Ne. Už je to minulost. Napadlo mě, že budu mít vážný vztah a tomu chlapovi to může vadit, toho se trošku bojím. Třeba bude starší, bude mít nějaké postavení... Partner bude pravděpodobně vědět, že mám něco takového za sebou, a nebude to pro něj jednoduché, bude mu to třeba líto.

* Jeden sociolog o vás napsal, že jste degradovala ženství, neboť jste jako miss ukázala, že když chlap vysází peníze na stůl, tak se svléknete. Co si o tom myslíte?

Četla jsem to, pan Zapletal se pak tím článkem oháněl u soudu. Zjistili jsme, že se s tím člověkem zná, podle mě to bylo na objednávku, neberu to jako objektivní názor. Jestli nějaký sociolog napsal za nějakých třicet tisíc nějaký blábol, tak se o to přece nebudeme opírat.

* Jak byste ten jeho názor vyvrátila?

Nahota patří k životu. Nikomu jsem tím neublížila.