VIDEO: Usekla bych si prsty u nohou, přiznala nedostatky Kobzanová

"Myslím si, že kapitola plastických operací teprve začne. Dřív všichni stárli stejně a byli na jedné vlně. Dneska je trend, že mnoho lidí má možnost se nechat upravit a myslím si, že až to bude nekoukatelné, tak si nechám něco upravit. Zatím to drží, nejsem tak stará, ale až mi za deset nebo patnáct let nepůjdou ráno otevřít oči, tak třeba do něčeho půjdu," smála se Diana Kobzanová na nedávném večírku plastického chirurga Jana Měšťáka.

Coby modelka se snaží o svůj zevnějšek pečovat, jak to jen jde. A v péči jsou pochopitelně i "vady na kráse", mezi které řadí především problematické ucho a prsty u nohou. Vynachválit si naopak nemůže zářivý úsměv.

"Ze všeho nejraději mám na sobě zuby. Ale jsou trochu upravené. Dost dlouho jsem nosila rovnátka. A ze všeho nejmíň mám ráda svoje prsty u nohou. S tím ale asi nic neudělám. Leda useknout. Pak bych měla střevíček jak Popelka. Lehce mám problém i se svým pravým uchem, které trochu odstává. Ale dokud na to někoho neupozorním, tak si toho nevšimne."

Diana už víc drzá nebude

Diana Kobzanová vstoupí i do roku 2013 jako moderátorka pořadu Drzá Diana na Óčku. Její talk show se prý osvědčila a měnit není třeba ani dramaturgii.

"Přitvrzovat není potřeba. Myslím, že jsem drzá už z podstaty svého naturelu. A lidi, kteří by to trochu potřebovali, tak si tu facku dají sami. Není potřeba se do někoho opírat. Jak říkám, často se to vyřeší samo," komentuje svoji práci.



Nadcházející svátky prý prožije v kruhu nejbližších, tedy s rodinou i partnerem Štěpánem Vojtěchem. O zvycích ale její Vánoce prý nebudou.

"Nejím bramborový salát ani kapra, takže na Vánoce jím bramborovou kaši a pečenou vinnou klobásu. V partnerově rodině se ty zvyky dodržují víc. U nás tomu tak nebylo. Tím, že jsem vyrůstala s mámou sama, tak nebylo pro koho zvyky dodržovat. Olovo opravdu nelijeme," uzavírá Diana Kobzanová.