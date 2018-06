Kobzanová se pustila do kolegyň: Jsou ubohý, prodávají se bulváru

"Rozčilují mě kolegyně, když se někde nechají vyfotit, a pak hlásej, že to byla zakázka za statisíce. Přitom všichni víme, že dostaly bůra a byly rády," řekla Kobzanová v pořadu Limuzína, který televize Óčko odvysílá v pondělí ve 21:10.

Kobzanová ale nechtěla jmenovat, aby se jí to nevrátilo.

"Tyhle holky si to hrozně rády vyřizují přes média, protože jsou rády, že se o nich píše, a já fakt nikomu nebudu přitápět do kotle," řekla.

Pak upozornila ještě na praktiky, které její kolegyně hojně užívají. "Mně hrozně vadí, že spousta těch holek se samo prodává a cpe do bulváru. Samozřejmě chápu, že někdo potřebuje reklamu a že ty věci takhle fungujou. Ale volání do bulváru nebo psaní smsek typu 'Přijďte si mě vyfotit, bude to hrozně tajný,' kdy je to z těch fotek poznat a ten mediální rybník je navíc tak malej, že si to všichni řeknou, tak to mi fakt přijde ubohý," postěžovala si Diana, která se sama bez problémů nechává vyfotit nahá, ovšem ne aby se předvedla v bulváru, ale aby udělala reklamu kamarádce.

Diana Kobzanová se opět svlékla tak, aby vše bylo a zároveň nebylo vidět.

"Volat sama na sebe novináře, a pak dělat, že jsem hrozně překvapená, to je ubohý a bohužel to tak funguje ve většině případech," dodala Kobzanová, která má na Óčku vlastní talk show Drzá Diana.