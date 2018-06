Diana Kobzanová je už dlouho single, rozchod se jí podařilo utajit

Diana Kobzanová patří ke známým osobnostem, které životní vzestupy a pády přes média zpravidla neventilují. To je také důvod, proč o rozchodu se Štěpánem Vojtěchem neměla potřebu veřejně mluvit.

"Rozešli jsme se, je to asi tři čtvrtě roku. Nechtěli jsme, aby se v tom kdokoliv šťoural. Štěpán nemá rád mediální pozornost a já, co se týká soukromí, taky ne," přiznala pro iDNES.cz Kobzanová.

"Ano, tajili jsme to, nicméně naši nejbližší to věděli celou dobu, jen byli loajální a netroubili to dál. Za to jim patří dík. Se Štěpánem vycházíme v pohodě a bude to tak i dál, protože jsme si lidsky neudělali nic špatného," dodává moderátorka s tím, že zlom nastal poté, co se jejich představy o společné budoucnosti začaly rozcházet.

"Rozhodli jsme se jít každý svou cestou. Víc k tomu není potřeba říkat."

Diana Kobzanová se nyní soustředí hlavně na práci. Na Óčku moderuje pořad Drzá Diana a na Frekvenci 1 Sport bar. "To jsou věci, které mi dělají radost a ve kterých se chci realizovat," uzavírá Kobzanová.