Diana Kobzanová: I pracovní oděvy mohou být sexy

"Oslovil mě Petr Salava, protože s touhle firmou dlouho spolupracuje. Moderovala jsem pro ně jejich letošní lednový ples a taky módní přehlídku. Tam jsme se domluvili na další spolupráci a vznikl z toho tenhle kalendář," prozradila, jak začala spolupráce právě s firmou, která nemá s módou moc co do činění, šestadvacetiletá modelka.



Diana Kobzanová dokázala, že i pracovní oděvy mohou být sexy

"Byla to pro mě zajímavá zkušenost, protože zrovna pracovní oděvy se dávají horko těžko na papír. Nakonec vznikly sexy fotografie," řekla ke snímkům Diana s tím, že fotografa Tomáše Durňáka si vybrala, protože s ním fotila Simona Krainová a ona tak viděla, co umí.



Diana Kobzanová nafotila celý kalendář

"Je to mladej fotograf, ale hrozně šikovnej. Žádnej chaotik. Viděla jsem jeho práci, a tak jsem si řekla, že by bylo fajn, kdyby dostal takovou příležitost," dodala Diana.

Kromě Tomáše Durňáka v týmu nechyběl ani vizážista Zdeněk Fencl, s nímž Diana ráda spolupracuje. "S Dianou to bylo opravdu hodně příjemné focení. Ona je krásná, má nádhernou postavu a hlavně dlouhé nohy a to vždy vypadá na fotce hodně dobře. Ze začátku jsem měl strach, jak se bude chovat k mladému fotografovi, ale nakonec to bylo super. Diana je profesionálka. Stačilo jen naznačit, jakou pózu bych si představoval, a ona hned věděla a udělala ji," řekl ke spolupráci Tomáš Durňák.