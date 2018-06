Někdejší miss Kobzanová: V Kanadě jsem zamčená, ale ještě nezakrňuju

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak se s příchodem dcery změnil vztah Diany Kobzanové s partnerem? A jak to bylo s jeho nevěrou? Více se dočtete v pátečním vydání týdeníku Téma.

Život se vám odvíjí od pracovního angažmá vašeho partnera, který má v Calgary smlouvu na pět let. Jak to snášíte?

Mně samozřejmě hrozně chybí práce. Je mi jasné, že si teď zase spousta lidí řekne: kráva nespokojená, o co jí jde? Ale tak to prostě je, chybí mi moje práce a moje peníze. Byla jsem zvyklá žít nějakým způsobem a najednou jsem závislá na tom druhém. Já jsem se do dvaatřiceti živila sama, sama jsem se rozhodovala, co si koupím. A nejde o to, že bych se musela doma zpovídat, já ani nejsem ten kabelkový typ, mně tyhle věci připadají směšné a radši za ty peníze pojedu s malou na čtrnáct dní do Los Angeles. Nedělám voloviny, aby mě musel někdo peskovat, že moc utrácím. Beztak nejvíc projíme, to se mě už i pokladní v Calgary ptala, kolik nás doma je. Když je Michal doma, tak prostě pořád vařím. Ale chybí mi asi ten pocit, že je něco jenom moje. Že když budu chtít, můžu jít a udělat si se svými penězi úplně cokoli chci, a vůbec se necítit blbě.

Ale asi nejde jen o ty peníze...

Jasně, ještě důležitější je ten pocit, kdy víte, že něco děláte dobře, že něco umíte, že vás za to někdo pochválí a že to někoho baví. Samozřejmě, vychovávat dítě je součást života, jasně, že mám radost, když Ella dělá pokroky, ale pořád je to něco, co od vás všichni očekávají a berou to za automatické.

Přemýšlela jste o tom, co byste mohla dělat v Kanadě?

Já si tam dokonce vyběhala pracovní povolení, protože mám rádio za barákem. Ale kdo mi dá práci na šest měsíců, když potom zase budeme v Praze? A říct si: já jsem kvůli tobě odjela do Kanady, tak teď zase ty kvůli mně zůstaneš aspoň rok tady, to je nereálné. Práci v médiích vám na šest měsíců nikdo nedá. Takže jsem v tomhle ohledu taková zamčená. Zatím snad ale ještě nezakrňuju, snažím se sledovat dění, jako houba nasávat, aspoň pro ten dobrý pocit. A doufám, že jednou do toho zase naskočím.

Jak tyhle vaše pocity vnímá váš partner?

Michal by hlavně chtěl ještě další děti, na rozdíl ode mě. Čím víc dětí máte, tím hůř se všechno organizuje. A já mám pořád hlad po tom být v něčem dobrá. Ženská je prostě buď máma, anebo se věnuje práci, ale dělat obě věci zároveň pořádně nejde. A mít víc dětí s tím, že budu najímat člověka, který je bude rozvážet na kroužky a všechno udělá, a já budu domů chodit, jenom abych se tam vyspala, to bych nerada.

