Diana by oslavila čtyřicetiny

* Narodila se 1. července 1961 Sandringhamu. * Vzdělání získala na West Heath School v jižní Anglii. Pracovala ve školce jako učitelka.



* Zasnoubení s korunním princem Charlesem bylo známeno 24. února 1981, svatba se konala ještě téhož roku v červenci. Od roku 1993 až do své smrti byla náměstkyní předsedkyně Britské společnosti červeného kříže. * Spolu s korunním princem Charlesem měli dvě děti: staršího syna Williama Arthura Philipse Louise a mladšího Hennryho Charlese Alberta Davida. Po dlouhodobých neshodách v manželství, které se objevily už čtyři roky po svatbě, se královský pár rozvedl 28. 8. 1996. Oficiálně však žili odděleně už do roku 1992. * Princezna Diana věřila na astrologii, léčivou sílu krystalů, aromaterapii a akupunkuturu na odstranění stresu, praktikovala i některé východní formy meditace. * Sama sebe prohlásila za "královnu lidských srdcí". Stala se členkou a patronkou mnoha nadací, intenzívně se věnovala charitativní činnosti. * Po tragické nehodě, kdy havaroval v Paříži mercedes s princeznou Dianou a jejím přítelem Dodim Al Fayedem, zemřela 31. 8. 1997 Diana krátce po převozu do nemocnice.