Diana bude na Silvestra u televize

Silvestrovské oslavy prý nemá vůbec ráda. Původně chtěla jet s kamarády někam na hory, včas si ale nezajistili ubytování a teď už je pozdě, dodala.

"A jít někam v Praze do podniku, to se mi nechce. Tam chodím celý rok, tak nevím, proč bych tam měla lézt ještě na Silvestra."

Svému příteli, šestadvacetiletému fotbalistovi Martinu Jiránkovi ale v rozletu rozhodně bránit nebude. Kdyby prý chtěl někam vyrazit s kamarády, Kobzanová by ho klidně pustila. "Když se jeden chce bavit a druhý ne, tak je to těžké. Nemá cenu se do něčeho nutit. Ale myslím, že bude chtít být se mnou," podotkla.

Na bujaré silvestrovské radovánky ale prý nebyla ani jako středoškolačka. To jezdila sice s partou na chalupu, kde bylo - jak sama říká - plno srandy, ale nic bouřlivého to nebylo.

Asi nejvíc se jí vryl do paměti první Silvestr s nynějším přítelem. "To bylo před třemi lety. Martin to přehnal a já ho pak táhla domů. Ale to bylo víc bouřlivé pro něj než pro mě," vzpomněla si Kobzanová.

A jak to má s novoročními předsevzetími? "Teď už si žádná nedávám, protože je stejně neplním. Dřív jsem si třeba říkala, že už nebudu tak držkatá nebo že se nebudu rozčilovat... a pak, než jsem dojela z Vršovic na Václavák, už jsem byla vytočená. Takže předsevzetí si už nedávám."