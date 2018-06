Diana ani Ester v SuperStar nebudou

Její úvahy o SuperStar však byly zpočátku konkrétní.

"Musela bych ale přijít s parukou a po třech plastických operacích, protože lidi mě tak strašně nesnášej, že by mě vyrazili po prvním kole. Mám ženatýho chlapa, který má navíc dítě, svlékla jsem se, soudím se se Zapletalem, nejsem typická kráska a jako miss mě nepřijali. A s tím se mám přihlásit do SuperStar?" Řekla tehdy Diana, která se mezitím s přítelem fotbalistou Martinem Jiránkem přestěhovala do Moskvy.

Být zpěvačkou je snem také dvou dalších známých tváří. Jak Nicol Lenertová, tak Ester Ládová si přejí zpívat. Oběma až dosud "vyráběla" popularitu televize Nova.

Návrat jako SuperStar?

Tak proč se na její obrazovku nevrátit jako SuperStar? Lenertová je však ze hry už předem venku, protože je starší, než povolují pravidla. Věková hranice končí 28 rokem a Nicol už je o jeden rok starší. Nedávno jí nevyšlo se do televize vrátit jako ideální nevěsta Milionového páru a nezdařil se ani konkurz na moderátorku SuperStar. Nicol se však nevzádává...

A co dělá Ester Ládová? "Chtěla bych dělat takovou tanečnější muziku," netajila se už dřív. Nepůjde tedy do SuperStar? "Vždyť je to na Nově?" Zareagovala Ester na dotaz iDNES překvapeně. "Konec Milionového páru televize hodila na mě, tak by mě teď nevzaly, ani kdybych zpívala jako pánbůh," myslí si Ládová.

Chystá desku společně se Zdeňkem Hrubým. Nazpívala jeho taneční song Tak už pojď a chystá se na titul Sex je náš. "Hostuji zatím v nejrůznějších večerních programech i na diskotékách po republice," řekla Ester. Moderování počasí pro rádio musela však odmítnout. "Nevyplatilo by se mi kvůli tomu každý den dojíždět z Ústí nad Labem do Prahy," potvrdila. I kvůli pracovním příležitostem však Ester shání v Praze bydlení. Její nové CD by mělo vyjít v lednu. Další práci prý prozatím neshání, protože by to zřejmě nešlo dohromady se zpíváním.

Tomáš, její přítel z Milionového páru, jim koupil "hnízdečko" v Červených Janovicích na Kutnohorsku, kam se jednou společně v sobotu podívat. "Moc tam ale asi nepobudu, když mám nejvíc práce v Praze," posteskla si Ester.

Na soutěž Česko hledá SuperStar ale kvůli Nově Ester dočista nezanevřela. "První sérii jsem prošvihla, protože jsem byla v zahraničí. O to víc jsem zvědavá teď. Soutěž budu sledovat a hlasy budu posílat také, "řekla iDNES.